Sibienii sunt așteptați să petreacă noaptea dintre ani în Piața Mare, unde trecerea în 2027 va fi marcată de un eveniment organizat în cadrul proiectului „Revelion 2026”. Potrivit proiectului depus pentru obținerea finanțării de la Primăria Sibiu, pe scenă vor urca trupa Voltaj și Funky DJ Drop.

Voltaj și Funky DJ Drop vor fi cei care vor urca in noaptea dintre ani pe scena din Piața Mare. Evenimentul este organizat de Asociația Events for Tourism și este cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Culturală, cu suma de 250.000 de lei.

Deși organizatorii au finalizat pregătirile din perspectiva lor, programul detaliat încă nu este făcut public. „Noi încă nu vrem să dăm detalii. Din partea noastră este totul finalizat. Când va fi în focusul publicului, o să anunțăm mai multe detalii despre eveniment”, a declarat Andrei Drăgan, organizatorul evenimentului.

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Până la anunțarea programului oficial, cert este că proiectul de Revelion prevede concerte susținute de Voltaj și Funky DJ Drop, în centrul Sibiului.

„Evenimentul care va marca trecerea dintre ani va fi organizat de Asociația Events for Tourism, în cadrul proiectului “Revelion 2026”, cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Culturală cu suma de 250.000 de lei. Conform proiectului depus pentru obținerea acestei finanțări, pe scena din Piața Mare va urca trupa Voltaj și Funky Dj Drop. Mai multe informații despre programul detaliat al acestui eveniment puteți obține de la organizator”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

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