Trei accidente soldate cu victime s-au produs, weekendul trecut, pe drumurile din județul Sibiu. Cinci femei și bărbați au ajuns la spital, acolo unde au fost supuși mai multor investigații medicale.

Primul accident s-a produs în 31 octombrie, pe DN1, în zona localității Veștem. Polițiștii au stabilit atunci că un șofer de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism către Tălmaciu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a acroșat un parapet din beton. În urma impactului, tânărul a suferit vătămări corporale, astfel că a fost transportat la UPU Sibiu. El se află și astăzi la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, pe secția Neurochirurgie, unde continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate.

Al doilea accident al weekendului s-a produs în 1 noiembrie, pe DN7, în zona localității Boița, când un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în județul Alba, s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat, în vârstă de 63 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu. Șoferul nevinovat, dar și alți doi pasageri din mașina lui, respectiv un tânăr de 20 de ani și o femeie de 61 de ani, au fost răniți și au fost duși la spital. Femeia și tânărul au o stare bună și au plecat acasă cu recomandări medicale, în timp ce bărbat se află pe secția Chirurgie I, dar urmează să fie externat în cursul zilei de marți.

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Cel de-al treilea accident s-a produs în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, la scurt timp după miezul nopții, pe DN1 la Hula Bradului. Polițiștii rutieri au stabilit atunci faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare Sibiu – Brașov, un tânăr, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-ar fi răsturnat cu autoturismul în afara părții carosabile. El a fost preluat de un echipaj medical și dus la UPU Sibiu, iar în prezent este internat pe secția Chirurgie I, acolo unde va continua monitorizarea și tratamentul pentru încă aproximativ 4 zile.

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