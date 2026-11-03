Pe scurt: Înaintea întâlnirii de la Abu Dhabi, negociatorii americani vor merge la Bruxelles pentru discuții cu partenerii europeni și NATO. Reluarea dialogului este anunțată pe fondul unor noi atacuri rusești în Ucraina.

Statele Unite ale Americii au anunțat marți, 3 noiembrie 2026, organizarea unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, în perioada 10-11 noiembrie 2026, la Abu Dhabi, sub mediere americană, potrivit Mediafax.

Emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a precizat că reprezentanții celor două țări se vor întâlni în capitala Emiratelor Arabe Unite, în încercarea de a relua negocierile de pace, blocate de la începutul anului.

„Discuțiile vor aborda garanțiile de securitate pentru perioada postbelică, reducerea tensiunilor, eforturile umanitare și următorii pași către pace”, a transmis Witkoff pe platforma X.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Anunțul vine după ce Rusia a afirmat, la sfârșitul lunii octombrie, că este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina. Ultima întâlnire trilaterală dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite a avut loc la jumătatea lunii februarie, la Geneva.

Discuțiile de la Geneva nu au dus la un acord privind încheierea conflictului. Cele două părți și-au menținut pozițiile și condițiile.

Negociatorii americani vor discuta la Bruxelles despre securitatea Ucrainei

Steve Witkoff a mai anunțat că negociatorii americani urmează să se deplaseze la Bruxelles în săptămâna care include data de 3 noiembrie 2026. Acolo vor avea întâlniri cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO.

Discuțiile vor viza garanțiile de securitate pentru Ucraina, unul dintre principalele subiecte ale negocierilor privind o eventuală încheiere a războiului.

Ucraina anunță cel puțin 26 de morți după atacuri asupra unei școli

Anunțul privind reluarea negocierilor vine în contextul intensificării atacurilor rusești. Ucraina a transmis luni, 2 noiembrie 2026, că mai multe atacuri ale forțelor ruse asupra unei școli în care era distribuit ajutor umanitar s-au soldat cu cel puțin 26 de morți.

Totodată, Moscova a reluat luptele și bombardamentele în regiunea învecinată Herson, din sudul Ucrainei, după o rară încetare locală a focului. Aceasta fusese negociată pentru evacuarea orașului Oleșki, aflat sub ocupație rusă.

Comentarii