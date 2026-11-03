Locuitorii din Tălmăcel, județul Sibiu, rămân fără gaze naturale joi, 5 noiembrie, între orele 8.00 și 16.00. Delgaz Grid sistează temporar alimentarea pentru lucrări la sistemul de distribuție din localitate.

Compania a anunțat întreruperea marți, printr-un comunicat transmis de la Târgu Mureș. Anunțul nu precizează străzile vizate și nici numărul de consumatori afectați.

Delgaz Grid le cere oamenilor să închidă toate focurile înainte de oprirea gazului.

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Ce trebuie să facă locuitorii când revine gazul

După reluarea distribuției, consumatorii trebuie să urmărească timp de 30 de minute cum ard focurile aprinse din nou.

Cine simte miros de gaz trebuie să sune imediat la dispeceratul de urgență Delgaz Grid. Numărul 0800.800.928 este gratuit și poate fi apelat din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă. Al doilea număr, 0265.200.928, se taxează cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele.

Delgaz Grid, compania de distribuție din grupul german E.ON, operează o rețea de gaze naturale de circa 27.000 de kilometri în 20 de județe din nordul și vestul țării, printre care și Sibiul. Compania spune că regretă disconfortul creat și le mulțumește clienților pentru înțelegere.

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