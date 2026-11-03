Pe scurt: Studiul de prefezabilitate pentru drumul de mare viteză Găneasa–Râmnicu Vâlcea–Tigveni a fost avizat marți, 3 noiembrie 2026, în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Traseul de aproximativ 110 kilometri ar urma să lege DEx12 de autostrada A1.

Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a avizat marți, 3 noiembrie 2026, studiul de prefezabilitate pentru drumul de mare viteză Găneasa–Râmnicu Vâlcea–Tigveni. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, pe pagina sa de Facebook, potrivit AGERPRES.

Noul drum este prevăzut să aibă o lungime de aproximativ 110 kilometri. Traseul va asigura conexiunea cu autostrada A1 în zona Tigveni și cu drumul expres DEx12 în zona Găneasa.

„Cu o lungime de aproximativ 110 km, noul drum de mare viteză va asigura conexiunea cu A1, în zona Tigveni și cu DEx12, în zona Găneasa”, a transmis Ștefan-Ovidiu Popa.

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Pe lângă legăturile cu A1 și DEx12, proiectul prevede conexiuni cu mai multe drumuri naționale de pe traseu. Potrivit ministrului, acestea vor fi realizate cu DN6, DN7, DN67, DN64 și DN73C, precum și cu Varianta Ocolitoare Râmnicu Vâlcea.

Soluția tehnică urmează să fie analizată în etapa studiului de fezabilitate. Aceasta presupune construirea unui drum nou, cu două benzi pe sens și o viteză de proiectare de 130 km/h.

Următorul pas anunțat de Ministerul Transporturilor este obținerea avizului favorabil din partea Ministerului Finanțelor. După acest aviz vor putea începe procedurile pentru atribuirea contractului de realizare a studiului de fezabilitate.

„După obținerea avizului favorabil din partea Ministerului Finanțelor, se vor demara procedurile pentru atribuirea contractului de realizare a studiului de fezabilitate, prin care se vor stabili principalii indicatori tehnico-economici necesari construcției acestui obiectiv”, a precizat ministrul Transporturilor.

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