Pe scurt: „Am găsit oameni”, spune un tată despre echipa de gardă de la UPU Sibiu. În scrisoarea sa, Vasile Jigmond descrie ce au însemnat calmul și cuvintele încurajatoare pentru familia unui pacient.

Vasile Jigmond a transmis o scrisoare de mulțumire echipei UPU Sibiu și medicului Faităr Emilia-Felicia, după ce fiul său, Jigmond Cristian, a fost investigat și tratat în 29 octombrie 2026.

Mesajul părintelui a fost publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, pe pagina sa de Facebook.

„În noaptea albă din 29 octombrie, când m-am prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu cu fiul meu, Jigmond Cristian, am găsit mult mai mult decât o echipă medicală de gardă — am găsit oameni. Oameni adevărați, care au înțeles că dincolo de trupul suferind al unui pacient se află sufletul speriat al unei întregi familii”, este mesajul părintelui redat de spital.

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Tatăl a apreciat îngrijirea medicală și sprijinul oferit familiei

În scrisoarea adresată medicului Faităr Emilia-Felicia și întregii echipe medicale, Vasile Jigmond mulțumește, în numele său și al familiei, pentru modul în care a fost îngrijit fiul său. El amintește teama pentru sănătatea și siguranța unei persoane dragi și importanța atitudinii personalului medical în asemenea momente.

„Am apreciat în mod deosebit profesionalismul de care ați dat dovadă, atenția acordată pacientului, dedicarea față de actul medical și, nu în ultimul rând, empatia și respectul cu care ați tratat omul aflat în fața dumneavoastră”, a scris tatăl.

O parte a mesajului este dedicată felului în care echipa a comunicat cu pacientul și cu familia sa. Părintele pune accent pe răbdarea, calmul și cuvintele încurajatoare primite în timpul îngrijirilor.

„Dincolo de competența medicală, ceea ce merită apreciat în mod special este omenia de care ați dat dovadă. Răbdarea, calmul, implicarea și cuvintele încurajatoare oferite pacientului și familiei sale demonstrează că adevărata valoare a profesiei medicale nu constă doar în cunoștințe și pricepere, ci și în sufletul pus în slujba celor aflați în nevoie”, se arată în scrisoare.

Vasile Jigmond a mai scris că asemenea echipe merită aprecierea comunității, amintind munca dificilă și solicitantă din sistemul medical. El și-a încheiat scrisoarea cu urări de sănătate și putere de muncă pentru personal:

„Să aveți parte de aceeași grijă, bunătate și respect pe care le oferiți, zi de zi, pacienților dumneavoastră”.

În răspunsul publicat alături de scrisoare, spitalul a mulțumit familiei pentru încredere și i-a transmis lui Cristian urări de sănătate.

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