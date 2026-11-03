Casa Județeană de Pensii Sibiu a repartizat 162 de bilete de tratament balnear pentru seria 14 din 2026. Sejururile încep între 21 și 24 noiembrie și se încheie între 7 și 10 decembrie, potrivit listei publicate pe 29 octombrie pe site-ul instituției.

Unde merg sibienii în seria 14

Biletele sunt împărțite în 17 stațiuni. Cele mai multe locuri sunt la Olănești (22), Geoagiu (21), Căciulata (20), Covasna (19) și Govora (18). Urmează Bazna, cu 12 bilete, Băile Felix (10) și Vatra Dornei (8). Băile 1 Mai, Călimănești și Sovata au câte șase locuri, iar Mangalia patru. Câte două bilete s-au dat pentru Buziaș, Herculane, Moneasa, Ocna Șugatag și Tușnad.

Olăneștiul, unde merg cei mai mulți, e cunoscut pentru apele sulfuroase. Primăria stațiunii numără peste 35 de surse hidrominerale, dintre care 15 sunt captate pentru cura internă. În prezentarea stațiunilor balneare făcută de Ministerul Economiei, ele sunt recomandate în primul rând pentru afecțiuni renale și ale căilor urinare, apoi pentru cele digestive și hepatobiliare. La Căciulata, apele sulfuroase și bromoiodurate, reci sau termale, se folosesc mai ales pentru stomac, intestine și ficat. Govora are ape iodurate și bromurate concentrate, printre cele mai bogate din lume. Acolo ajung mai ales cei cu boli respiratorii și ORL, dar și cu probleme reumatice.

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Geoagiu Băi, în județul Hunedoara, e o stațiune pentru reumatism. Apele sunt mezotermale, între 29 și 33 de grade, slab radioactive, iar tratamentul se completează cu nămol de turbă. Covasna are alt profil: bolile inimii și ale vaselor de sânge, tratate cu mofete, adică emanații naturale de dioxid de carbon, și cu ape carbogazoase, ambele cu efect vasodilatator. Băile Felix se bazează pe ape termale de 41-49 de grade și pe nămol, tot pentru reumatism. Vatra Dornei, cu ape carbogazoase și nămol de turbă de la Poiana Stampei, e indicată în principal pentru afecțiuni cardiovasculare.

Cei 12 care merg la Bazna rămân acasă, în județ. Stațiunea e la 18 kilometri de Mediaș. Apele sărate, iodurate și bromurate, nămolul terapeutic și sarea de Bazna sunt folosite în principal pentru afecțiuni reumatismale, dar și pentru cele respiratorii, posttraumatice sau ginecologice.

Lista nu conține nume. Fiecare solicitant își găsește biletul după numărul de înregistrare al cererii, trecut în dreptul hotelului, al perioadei și al punctajului obținut. Diagrama de alocare poate fi consultată integral pe site-ul CJP Sibiu.

Pentru 29 de cereri nu s-a găsit loc în această serie. Ele apar într-un raport separat, cu stațiunile dorite de solicitanți, și au deocamdată statutul „nesoluționată”.

Cine are prioritate și cât se plătește

Ordinea se stabilește după punctaj, calculat pe baza criteriilor aprobate de Casa Națională de Pensii Publice pentru 2026. La pensionari contează trei lucruri: dacă au mai primit bilet în ultimii doi ani, categoria de pensie și cuantumul pensiei. Cine n-a mai fost la tratament primește cel mai mare punctaj. Pensionarii de invaliditate și cei cu pensii mici urcă și ei în clasament.

La punctaj egal, decide mai întâi numărul de bilete primite în ultimii doi ani, apoi venitul. Dacă egalitatea persistă, are prioritate cererea cu numărul de înregistrare mai mic.

Pensionarii din sistemul public plătesc 50% din pensia brută totală din luna dinaintea eliberării biletului. Când suma depășește prețul întreg al biletului, se achită doar prețul biletului. Unele categorii prevăzute de legi speciale, între care pensionarii de invaliditate aflați în program de recuperare și persoanele cu handicap, primesc bilete gratuite. Un sejur durează 16 zile, dintre care 12 de tratament, iar o persoană poate primi un singur bilet pe an.

Cum depui cererea pentru seriile următoare

Cererea se completează pe formularul-tip al CNPP și se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de prima zi a perioadei dorite. Pe formular se pot trece cel mult trei stațiuni. Pensionarii se adresează casei de pensii care le gestionează dosarul, în cazul sibienilor CJP Sibiu, de pe Calea Dumbrăvii nr. 17. Cererea poate fi trimisă și prin poștă, pe e-mail sau prin serviciile electronice ale portalului CNPP.

La dosar intră biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, în copie. Originalul se arată la ridicarea biletului. Pensionarii dau și o declarație pe propria răspundere că nu încasează pensii din sisteme neintegrate în sistemul public. Cei care au astfel de venituri prezintă documentul de plată.

Beneficiarii sunt anunțați în cel mult cinci zile lucrătoare de la repartizare, cu data la care pot ridica biletul. Biletele rămase nevândute după alocarea automată pot fi acordate până la începerea sejurului, arată regulamentul CNPP. Informații suplimentare se pot obține la biroul de relații cu publicul al CJP Sibiu, la telefon 0269 254 100 sau pe e-mail, la comunicare.sibiu@cnpp.ro.

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