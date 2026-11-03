Visează la Superligă, dar luptă să scape de retrogradare: moment de sinceritate al unui jucător de la Șelimbăr

Atacantul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Cosmin Bucuroiu anunță că meciul următor, cel de pe ”Municipal”, cu CSL Ștefănești este unul foarte important în lupta pentru supraviețuirea în eșalonul secund.

Ca și în sezonul precedent, ”călăreții roșii” sunt din nou implicați în lupta pentru evitarea retrogradării. Șelimbărul este pe locul 19 în Liga 2, cu doar 9 puncte din 12 etape.

Vârful șelimbărenilor, Cosmin Bucuroiu este convins că echipa sa va fi extrem de motivată în disputa de sâmbătă, cu ilfovenii, rivali direcți în lupta pentru evitarea retrogradării.

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”Este un sezon mai slab pentru noi, sigur o să ne batem tot pentru evitarea retrogradării. Trebuie să câștigăm următorul meci, cel cu Ștefănești, dacă vrem să nu avem emoții. Obiectivul nostru este să ne salvăm, am vrea să evităm barajul, situația actuală este una delicată. O să fim motivați sâmbătă, jucăm mai bine pe teren propriu, unde avem doar o înfrângere” spune vârful șelimbărenilor.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

Bucuroiu a început bine sezonul actual la Liga 2, cu două goluri în primele două etape, apoi o accidentare musculară l-a ținut cinci jocuri pe tușă și l-a scos din ritm. ”Eu am început bine sezonul, eram într-un moment bun, apoi a venit accidentarea. Acum mi-am revenit, dar nu mai am realizări din punct de vedere individual, și echipa merge prost, sperăm să ne revenim.”

”Gazonul de pe Municipal ne ajută mult”

Pentru ”călăreții roșii”, un avantaj este constituit și de mutarea pe ”Municipal”. ”Pentru noi e mult mai bine decât la Cisnădie, gazonul de pe Municipal ne ajută mult, ne place să jucăm pe terenuri bune. Ne-am dori să vină mai mulți spectatori la meciurile noastre. Eu am mai jucat aici cu Hermannstadt, am debutat cu ei și la Liga 1 și la Liga 2, îmi pare rău că s-a desființat” a mai spus Bucuroiu.

Vârful echipei șelimbărene speră să revină cât mai rapid la Superliga. ”Obiectivul meu personal e să revin la Liga 1, dar momentan trebuie să salvăm echipa de la retrogradare. Liga 1 pare acum destul de departe, dar nu se știe niciodată. E clar însă că îmi doresc, aș fi vrut și în vară, dar nu s-a putut” a încheiat Cosmin Bucuroiu.

Meciul CSC 1599 Șelimbăr – CSL Ștefănești este programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe ”Municipal”.

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