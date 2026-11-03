Pe scurt: Vortexul polar, aerul foarte rece care se rotește iarna deasupra Polului Nord, se întinde și se rupe în două cu aproximativ trei săptămâni mai devreme decât în orice an din 1958 încoace. Meteorologii spun că efectele ar putea ajunge în Europa la final de noiembrie sau în decembrie, dar nu garantează un val de ger.

Vortexul polar, vârtejul uriaș de aer rece de deasupra Polului Nord, se întinde și se rupe în două cu săptămâni mai devreme decât în orice an de când există măsurători, din 1958.

Fenomenul a fost confirmat marți de Laura Ciasto, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie al Statelor Unite, citată de USA Today. Potrivit ei, vânturile care se rotesc în jurul Arcticii, la aproximativ 30 de kilometri altitudine, ar putea să-și schimbe complet direcția între 6 și 10 noiembrie.

Ar fi cea mai timpurie perturbare majoră a vortexului polar din istoria măsurătorilor.

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Ce este vortexul polar și de ce e neobișnuit ce se întâmplă acum

Vortexul polar este o zonă imensă de aer foarte rece care se rotește în fiecare iarnă deasupra Arcticii, în stratosferă, adică deasupra stratului în care se formează norii și vremea de zi cu zi. Un inel de vânturi puternice, care bat de la vest la est, ține frigul închis în nord, ca un gard.

În mod normal, în noiembrie vortexul se întărește, pe măsură ce Arctica se răcește. Datele NASA arată că, la începutul lunii, vânturile din jurul lui bat în medie cu circa 26 de metri pe secundă, adică peste 90 de kilometri pe oră. Anul acesta s-a întâmplat invers: vânturile au slăbit brusc, iar vortexul s-a întins și a început să se despartă în două vârtejuri mai mici.

Meteorologii numesc fenomenul încălzire stratosferică bruscă. Valuri uriașe de aer urcă din straturile de jos ale atmosferei și lovesc vortexul. Temperatura de deasupra polului poate crește atunci cu până la 50 de grade în doar câteva zile, iar vânturile încetinesc sau chiar se întorc. Când vânturile își schimbă complet direcția, specialiștii vorbesc despre un episod major.

Un record vechi de aproape 60 de ani, depășit cu trei săptămâni

Până acum, cele mai timpurii episoade majore de acest fel au venit pe 28 noiembrie, în 1968 și anul trecut, potrivit datelor de monitorizare citate de Capital Weather. Met Office, serviciul meteorologic al Marii Britanii, se așteaptă ca fenomenul să se producă chiar în această săptămână și spune că ar putea fi cel mai timpuriu episod major înregistrat, cu aproximativ trei săptămâni.

Judah Cohen, cercetător la Massachusetts Institute of Technology (MIT) și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în vortexul polar, a declarat pentru Fox Weather că aceasta va fi, aproape sigur, cea mai mare și cea mai timpurie perturbare a vortexului polar înregistrată vreodată.

Și modelul european de prognoză, al Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), arăta la finalul lui octombrie că 96 din 100 de simulări duc la inversarea vânturilor până pe 11 noiembrie, potrivit Severe Weather Europe.

Ce ar putea însemna pentru iarna din Europa

O asemenea perturbare poate lăsa aerul rece din Arctica să coboare spre sud, către America de Nord, Europa sau Asia. Efectele nu apar însă imediat și nici nu sunt garantate: de regulă trec cel puțin două săptămâni până când schimbarea de la 30 de kilometri altitudine se simte la sol.

Judah Cohen estimează că efectele ar putea apărea cel mai devreme la sfârșitul lui noiembrie, mai probabil în decembrie, ba chiar abia în ianuarie. El consideră că e mai probabil ca frigul să ajungă în nordul Europei sau în nordul Asiei decât în estul Statelor Unite. BBC Weather vorbește, la rândul său, despre o posibilă vreme mai rece și mai uscată în nordul Marii Britanii în ultima săptămână din noiembrie.

Nu toți meteorologii se așteaptă la un ger puternic. Laura Ciasto atrage atenția că, în noiembrie, Arctica nu a apucat încă să adune mult aer rece care să poată coborî spre sud. Andy Hazelton, cercetător la Universitatea din Miami, a notat că Arctica a fost la finalul lui octombrie mult mai caldă decât de obicei, iar modelele bazate pe inteligență artificială analizate de echipa sa arată un episod slab și de scurtă durată.

Iarna aceasta e influențată și de un El Niño foarte puternic, încălzirea neobișnuită a apelor din Oceanul Pacific, care schimbă circulația aerului la scara întregii planete. Felul în care se vor combina cele două fenomene va decide ce vreme vom avea la sol, spun meteorologii americani.

Climatologul român Roxana Bojariu a explicat pentru Digi24 că un vortex polar perturbat ar putea aduce în Europa, inclusiv în sudul continentului, „episoade de iarnă severă, limitate în timp”, chiar dacă prognozele europene indică, per ansamblu, temperaturi peste medie. Încă din septembrie, meteorologii europeni avertizau că vortexul polar ar putea slăbi în timpul iernii 2026–2027.

Ce arată prognozele pentru Transilvania și județul Sibiu

Răcirea din aceste zile nu poate fi pusă pe seama ruperii vortexului, ale cărei efecte, dacă vor exista, se vor vedea abia peste câteva săptămâni. Ea vine după ploile abundente care au adus avertizări de viituri și pentru județul Sibiu și au închis tronsoane de pe Transfăgărășan și Transalpina.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează pentru săptămâna 2–9 noiembrie temperaturi sub mediile obișnuite în toată țara. În Transilvania, regiunea din care face parte și județul Sibiu, maximele vor coborî la 8–9 grade între 5 și 7 noiembrie, iar nopțile dintre 6 și 9 noiembrie vor fi reci, cu minime de la minus 3 la minus 1 grad, potrivit estimării ANM pentru următoarele două săptămâni. După aceea, maximele urcă din nou în jurul a 10 grade, iar ploile devin mai probabile după 10 noiembrie.

Pentru a doua jumătate a lunii, ANM nu vede deocamdată un val de frig. Temperaturile ar urma să fie apropiate de cele normale între 9 și 23 noiembrie, iar în ultima săptămână, 23–30 noiembrie, ușor peste medie în vestul țării și, local, în centru și nord-est, arată estimarea pe patru săptămâni, realizată pe baza modelului european.

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