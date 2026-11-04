UPDATE ora 21:20: Șoferul a fost scos din cabină

Persoana rămasă blocată în capul tractor a fost scoasă din cabină. „Persoana a fost descarcerată și predată echipajelor medicale, conștientă, cooperantă. Se intervine în continuare pentru izolarea zonei până la efectuarea cercetării la fața locului de către echipajul CBRN”, a transmis ISU Alba la 21:20. Cu zece minute înainte, pompierii anunțau că pe sensul de mers circulația e blocată, că s-au luat toate măsurile de protecție și că intervin doar cu echipamente specifice.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, accidentul s-a produs la km 299+800, în zona Cunța–Câlnic. Ansamblul format din cap tractor și semiremorcă-cisternă mergea pe sensul Sibiu–Sebeș. A trecut peste parapetul median și s-a răsturnat în afara benzii a doua, pe calea 2. Circulația pe sensul Sebeș–Sibiu e închisă și deviată prin nodul Sebeș, de la km 304.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Accident pe A1: cisterna cu acid, răsturnată. Șoferul a fost scos din cabină. Circulația spre Sibiu e deviată / Update FOTO — VIDEO

Foto: ISU Alba

Foto: ISU Alba

Foto: ISU Alba

O cisternă încărcată cu acid sulfuric a fost implicată miercuri seară într-un accident pe autostrada A1, la kilometrul 297, potrivit ISU, pe sensul Sebeș–Sibiu. O persoană a rămas încarcerată în capul tractor. Traficul este blocat complet pe autostradă, între Sibiu și Sebeș.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

La fața locului au ajuns pompierii din Detașamentul Alba Iulia, pentru descarcerare și prim ajutor medical. Au venit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, una de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere și cu un echipaj CBRN de la ISU Sibiu, specializat pe intervenții cu substanțe periculoase.

Nu există scurgeri de acid

Primul pas a fost recunoașterea. Pompierii au verificat dacă din cisternă se scurge acid și au luat măsuri de precauție și protecție.

Vestea bună a venit apoi de la ISU Alba: nu există scurgeri de acid sulfuric. Mai mult, persoana încarcerată este „conștientă și cooperantă”, transmit pompierii.

Salvatorii încearcă să scoată victima din cabină

Intervenția continuă. Echipajele lucrează la extragerea persoanei rămase blocate și la măsurile specifice de la locul accidentului.

Misiunea este încă în desfășurare. Revenim cu detalii.

Comentarii