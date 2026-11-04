Pe scurt: Popririle, dobânzile de la data plății și firmele în insolvență se numără printre punctele pe care avocata antreprenorilor le consideră nerezolvate. Procedura introduce însă un termen pentru listele inspecției fiscale și posibilitatea contestării refuzului de restituire.

Procedura ANAF pentru amnistia la TVA a fost publicată marți, 3 noiembrie 2026, în Monitorul Oficial, prin Ordinul nr. 1512/2026.

Documentul stabilește pașii pentru aplicarea Legii nr. 177/2026 în cazul firmelor cărora le-a fost anulat codul de TVA și cărora Fiscul le-a cerut ulterior plata taxei retroactiv pe ultimii cinci ani, cu dobânzi și penalități, potrivit StartupCafe.ro.

Ordinul semnat de președintele ANAF, Adrian Nica, cuprinde patru anexe procedurale și două formulare: decizia de anulare a obligațiilor fiscale și cererea de restituire. Publicarea acestuia era pasul procedural necesar pentru aplicarea amnistiei.

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Avocata Alina Nica, din București, care a inițiat demersurile ce au condus la această măsură, avertizează însă că documentul nu rezolvă toate problemele contribuabililor afectați.

Legea nr. 177/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la 24 august 2026. Președintele ANAF avea la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru emiterea procedurii, însă ordinul a fost publicat la mai mult de două luni de la apariția legii în Monitorul Oficial.

Potrivit prevederilor prezentate, se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând TVA și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizii de impunere emise și comunicate contribuabililor ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Codul fiscal.

Perioadele fiscale vizate sunt cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii, indicată în prezentarea prevederilor drept 28 august 2026.

ANAF verifică facturile și bonurile pentru fiecare perioadă fiscală vizată

Prima anexă stabilește modul în care inspecția fiscală sau antifrauda fiscală întocmește și transmite lista obligațiilor care pot fi anulate potrivit articolului unic alin. (1), (2) și (7) din Legea nr. 177/2026. Sunt vizate obligațiile de TVA stabilite prin decizii de impunere emise și comunicate în aplicarea art. 11 alin. (6) sau (8) din Codul fiscal, după anularea înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e). Procedura acoperă și anulările făcute în baza art. 153 alin. (9) lit. a), b), d) și e) din vechiul Cod fiscal, Legea nr. 571/2003, în forma aplicabilă la data anulării înregistrării.

A doua anexă privește listele întocmite și transmise de inspecția fiscală pentru obligațiile datorate de cooperativele agricole constituite în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, care pot fi anulate potrivit articolului unic alin. (3) din Legea nr. 177/2026.

Alte două anexe reglementează identificarea contribuabililor și a sumelor reprezentând TVA care intră sub incidența amnistiei, respectiv anularea obligațiilor și modalitatea de restituire a acestora. Ordinul include separat modelele pentru decizia de anulare și cererea de restituire a obligațiilor fiscale prevăzute de lege.

Pentru identificarea firmelor, ANAF verifică evidențele fiscale în care au fost emise decizii de impunere din oficiu a TVA. Instituția analizează motivul anulării codului și selectează „numai acei contribuabili pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Pentru fiecare contribuabil astfel identificat, Fiscul verifică în RO e-Factura și RO e-Case de marcat electronice dacă facturile sau bonurile fiscale emise în perioadele pentru care au fost stabilite obligații din oficiu aveau TVA înscrisă distinct. Analiza se face separat pentru fiecare perioadă fiscală pentru care a fost emisă o decizie de impunere din oficiu.

Alina Nica avertizează că popririle și unele dobânzi rămân fără soluție în procedură

Avocata Alina Nica, fondatoarea casei de avocatură Lawyeresse, care a reprezentat antreprenori afectați de impunerile retroactive de TVA, a prezentat pe Facebook atât modificările introduse în forma finală, cât și punctele pe care le consideră neacoperite.

„Procedura ANAF pentru Legea nr. 177/2026 a fost publicată: Ordinul președintelui ANAF nr. 1.512/2026, în Monitorul Oficial nr. 923 din 3 noiembrie 2026. Legea era în vigoare din 27 august, iar ordinul a venit la peste cinci săptămâni după termenul legal de 30 de zile”, a scris avocata. Data intrării în vigoare menționată de aceasta, 27 august, diferă de cea indicată în prezentarea prevederilor legii, 28 august.

Potrivit Alinei Nica, o parte dintre observațiile depuse în consultarea publică au fost preluate.

„Forma finală a adăugat o soluție pentru eșalonări, a pus un termen de 45 de zile pentru listele întocmite de inspecție și a transformat respingerea cererii de restituire într-un act motivat și contestabil”, a precizat aceasta.

Avocata a enumerat însă și problemele rămase: „Au rămas însă neacoperite exact alte puncte: oprirea executărilor silite și a popririlor, dobânda cuvenită de la data plății, nu doar pentru restituirea întârziată, situația celor cărora li s-a atras răspunderea solidară, firmele intrate în insolvență și lipsa unei căi rapide până la întocmirea listelor”.

În opinia sa, contribuabilii vor avea în continuare nevoie de cereri și contestații individuale. „Concluzia este că amnistia are acum și procedură, dar aplicarea corectă rămâne o chestiune de demersuri individuale, prin cereri și prin contestații. Exact acolo continuăm, alături de contribuabilii afectați”, a transmis Alina Nica.

Cazurile care au precedat adoptarea legii au fost semnalate de publicația citată încă din 2025. Patroni de mici afaceri au reclamat că, după ce ANAF le anulase codul de TVA cu ani în urmă, li s-au cerut zeci de mii de euro reprezentând TVA pentru ultimii șase ani și penalități, deși nu încasaseră taxa de la clienți.

Unii antreprenori au explicat că nu au mai colectat TVA tocmai pentru că aveau codul anulat. Aceștia au reclamat că Fiscul i-a lăsat să funcționeze astfel ani întregi, fără să le atragă atenția că trebuie să colecteze taxa și să o vireze statului.

După semnalarea acestor situații, 29 de parlamentari de la putere au depus o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a mii de firme afectate. În expunerea de motive, inițiatorii au citat și un articol al publicației despre aceste cazuri. Propunerea a devenit Legea nr. 177/2026 privind anularea unor obligații fiscale.

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