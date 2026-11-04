Sindicaliștii din cadrul Institutului Național de Statistică (INS) protestează miercuri, 4 noiembrie, în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de refuzul autorităților de a achita drepturile salariale câștigate de angajați în instanță. Deocamdată, la Sibiu nu sunt anunțate acțiuni de protest, însă sindicaliștii avertizează că manifestațiile ar putea fi extinse în întreaga țară dacă autoritățile nu vor lua măsuri și nu vor accepta un dialog privind salarizarea.

Potrivit Sindicatului din Institutul Național de Statistică București (SINSB), protestul organizat miercuri începe la ora 10:00, în fața Ministerului Finanțelor. Principala revendicare vizează plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, ale căror tranșe restante nu au fost achitate.

În acest moment, acțiunea de protest se desfășoară doar la nivelul sediului central al INS. Sindicaliștii nu exclud însă extinderea manifestațiilor și la nivelul direcțiilor teritoriale, inclusiv la Sibiu, dacă nu vor exista măsuri concrete și o invitație la dialog din partea autorităților.

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„În acest moment, protestul se desfășoară doar la nivelul sediului central. Există însă posibilitatea ca, în perioada următoare, acțiunile de protest să fie extinse și la nivelul direcțiilor teritoriale, în cazul în care nu vom fi invitați la un dialog privind salarizarea.

Protestul are ca obiectiv revendicarea și acordarea drepturilor salariale câștigate în instanță în urmă cu doi ani, drepturi stabilite de legiuitor, a căror plată a fost eșalonată în tranșe, dar care nici până în prezent nu au fost achitate”, a transmis Dan Iliescu, președintele SINSB.

Sindicaliștii reclamă discriminare salarială și nerespectarea hotărârilor judecătorești

Reprezentanții sindicatului își exprimă nemulțumirea față de amânarea plății unor drepturi recunoscute de instanțele de judecată și susțin că angajații INS sunt afectați de inechități salariale persistente.

Sindicaliștii atrag atenția că măsurile fiscal-bugetare și reducerea cheltuielilor de personal riscă să afecteze stabilitatea resursei umane, capacitatea instituțională și calitatea datelor statistice produse de INS.

Printre solicitările acestora se numără plata integrală a tranșelor restante aferente anilor 2025-2026, în conformitate cu hotărârile judecătorești definitive și prevederile legale, dar și eliminarea inechităților salariale prin alinierea grilei de salarizare a personalului INS la cea aplicabilă angajaților Secretariatului General al Guvernului.

Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor soluții concrete, protestele ar putea căpăta amploare și s-ar putea extinde la nivel național. Astfel, nici angajații direcțiilor teritoriale, inclusiv cei din Sibiu, nu exclud participarea la viitoare acțiuni de protest.

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