Pe scurt: Orașul natal al lui Borsos Miklós găzduiește interpretările unei noi generații de artiști asupra operei sale. Expoziția ajunge pe strada Tribunei după două prezentări consecutive la Budapesta.

Expoziția „Borsos Miklós 120”, dedicată împlinirii a 120 de ani de la nașterea sculptorului și graficianului maghiar, se deschide vineri, 6 noiembrie 2026, la ora 17:00, la Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, strada Tribunei nr. 6.

Potrivit Muzeului Național Brukenthal, expoziția poate fi vizitată în perioada 6–30 noiembrie 2026.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociația HÍD și face parte din Festivalul Ars Hungarica, ediția a XXI-a. Curatorul expoziției este Nagy T. Katalin, iar coordonatorul acesteia este Valentin Trifescu.

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Un juriu a selectat 54 de lucrări ale studenților din Budapesta

Proiectul reunește creații ale studenților Catedrei de Sculptură și ai Catedrei de Grafică din cadrul Universității de Arte Plastice din Budapesta. Lucrările au fost realizate pe parcursul verii, în urma unui concurs organizat de Primăria Budavár din Budapesta, cu prilejul aniversării artistului.

Un juriu de specialitate a selectat 54 de lucrări pentru expunere. Din juriu au făcut parte Berentz Péter, grafician și șef de catedră, Nagy T. Katalin, istoric de artă, și Polgár Botond, sculptor și șef de catedră.

Lucrările au fost prezentate inițial la Galeria Tér-Kép din Budapesta, în două expoziții consecutive, desfășurate între 17 septembrie și 16 octombrie 2026. Pentru creațiile selectate au fost acordate premii și distincții. În noiembrie, proiectul ajunge la Sibiu, orașul natal al lui Borsos Miklós.

Borsos Miklós a creat monumentul Kilometrul zero din Budapesta

Borsos Miklós (1906–1990), personalitate a artei maghiare din secolul al XX-lea, a realizat o operă în care sculptura și grafica se întâlnesc prin stilizare arhaică, forme esențializate și o dimensiune spirituală și lirică.

Parcursul său artistic a început cu studiul picturii, a continuat cu reliefuri și basoreliefuri, apoi cu sculptura în piatră. Artistul a lucrat în materiale diverse, de la granit și bazalt până la piatra vulcanică din Tihany și marmură.

Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale din spațiul public este Kilometrul zero (Nulla kilométerkő), amplasată în Piața Ádám Clark din Budapesta, în sectorul Budavár. Descriindu-și viziunea artistică, Borsos Miklós vorbea despre artă ca despre „o armonie alcătuită din dizarmonii și asimetrii”.

Studenții participanți la expoziție pornesc de la universul vizual al artistului și propun interpretări personale ale operei sale. Creațiile explorează stilizarea formelor, expresia arhaică, reducerea la esențial și spiritualitatea, dar și relația dintre tradiție, identitate și expresia artistică contemporană.

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