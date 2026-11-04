Aurelian Gavriloaia revine la CSU Sibiu: „Mă întorc acasă”. Fleșeriu mizează pe el în apărare

Pe scurt: Câștigător al Cupei României cu CSU în 2019, Gavriloaia spune că suporterii i-au cerut să se întoarcă la Sibiu imediat după despărțirea de Timișoara.

Aurelian Gavriloaia revine la CSU Sibiu, transferul fiind anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, de clubul sibian. Echipa își propune să ocupe un loc cât mai fruntaș în clasamentul Ligii Naționale de Baschet Masculin, iar antrenorul Dan Fleșeriu vede în Gavriloaia un sprijin pentru defensivă.

Clubul prezintă revenirea în Sala Transilvania drept una după o absență de aproape trei ani. Gavriloaia a jucat cinci sezoane în galben și albastru, în perioadele 2018–2021 și 2022–2024. În 2019, a câștigat Cupa României alături de CSU, a obținut o clasare fruntașă în campionat și a disputat finala Supercupei, pierdută la Oradea.

După plecarea de la Sibiu, în vara anului 2024, baschetbalistul a semnat cu Rapid București. Pentru formația giuleșteană a disputat 54 de partide în toate competițiile, cu o medie de 25,3 minute pe parchet. A înregistrat medii de 8,6 puncte, 4,4 recuperări și o pasă decisivă pe meci.

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După încheierea colaborării cu Rapid, Gavriloaia a semnat cu Poli Timișoara, pentru care a evoluat în doar trei partide în acest sezon.

Gavriloaia spune că suporterii i-au cerut să revină la Sibiu

Jucătorul spune că Sibiul este locul în care se simte acasă și că așteaptă să evolueze din nou în fața suporterilor echipei la care a început baschetul profesionist.

„Pentru mine, CSU va avea mereu un loc în inimă, pentru că este locul în care am început baschetul profesionist. De la început, am simțit spiritul de familie pe care îl oferă CSU Sibiu. Sunt fericit să mă întorc la Sibiu. Cum îmi place să spun, mă întorc acasă, pentru că aici m-am simțit mereu ca acasă. Sunt fericit și nerăbdător să încep să cunosc echipa și să ne luptăm pentru fiecare minge și pentru fiecare punct. Ca așteptări, atât de la mine, cât și de la echipă, îmi doresc să ne luptăm de fiecare dată pentru victorie și să le oferim motive de bucurie fanilor noștri. Mulți dintre voi mi-ați scris atunci când ați văzut vestea că am plecat de la Timișoara și mi-ați spus să mă întorc acasă. Asta am făcut și abia aștept să vă revăd! Vă aștept la meciuri să ne împingeți de la spate spre victorie”, a declarat Aurelian Gavriloaia.

Dan Fleșeriu așteaptă un plus de forță în apărare

Antrenorul Dan Fleșeriu l-a pregătit pe Gavriloaia timp de mai multe sezoane la Sibiu și îl consideră o piesă importantă pentru apărarea echipei.

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre reconfirmarea lui Dan Fleșeriu pe banca CSU Sibiu pentru sezonul următor al Ligii Naționale.

„Aurica este un jucător care ne poate aduce forța în apărare de care avem atât de multă nevoie. Noi am mai lucrat împreună în urmă cu câțiva ani, iar de atunci a progresat mult, așa că așteptările sunt mari, atât din partea lui, cât și din partea noastră. Mă bucur că facem pașii potriviți pentru a deveni o echipă mai puternică, iar acest lucru va trebui să îl demonstrăm pe teren”, a declarat tehnicianul.

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