Toate cele nouă persoane aflate la bordul unui avion privat Learjet 60 au murit duminică, 1 noiembrie, după ce aparatul s-a prăbușit în picaj pe o șosea din Palm Beach County, în Florida, au anunțat autoritățile americane.

Printre victime se află un cuplu din Texas și cei doi copii ai lor, de 4 și 2 ani, bona copiilor, un alt cuplu și cei doi piloți. Avionul zbura de la Austin, Texas, spre North Eleuthera, în Bahamas, și a căzut în jurul orei locale 12:50 (19:50, ora României), în localitatea Greenacres, în apropiere de West Palm Beach.

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▶ Vezi pagina acestui video: Avion prăbușit pe o șosea din Florida: 9 morți, între ei doi copii. Echipajul raportase gheață și turbulențe — VIDEO

Momentul prăbușirii, surprins de camera de bord a unei mașini aflate pe Military Trail. Video: Associated Press

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Gheață pe avion, turbulențe și o cerere de a urca mai sus

Cronologia ultimelor minute a fost prezentată luni de Tom Chapman, membru al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), agenția americană care anchetează accidentele aviatice. Avionul decolase din Austin în cursul dimineții, iar echipajul a ținut legătura cu controlorii de trafic aerian pe tot traseul.

Cu aproximativ zece minute înainte de prăbușire, copilotul, o tânără de 20 de ani, i-a scris prietenului ei că au turbulențe și gheață pe avion, a povestit tatăl ei vitreg, citat de agenția Associated Press (AP).

La ora 12:47, piloții au raportat turbulențe moderate și un strat subțire de gheață pe avion, pe care l-au considerat atunci ușor de gestionat, potrivit NTSB. Zburau la 35.000 de picioare, aproximativ 10.700 de metri, iar turbulențele îi abăteau de la altitudine cu până la 700 de picioare, circa 210 metri. Afară erau minus 47 de grade Celsius.

Echipajul a cerut apoi să urce la 37.000 de picioare, circa 11.300 de metri, iar controlorii au aprobat. În mai puțin de 30 de secunde, din cabină a venit mesajul că avionul coboară și a depășit viteza maximă admisă pentru structura lui. Restul transmisiei nu s-a mai înțeles. A urmat un apel „mayday”, semnalul internațional de pericol, iar mesajele următoare au anunțat o coborâre rapidă și altitudinea la care se afla aparatul.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), avionul a căzut cu aproximativ 350 de picioare pe secundă, peste 100 de metri pe secundă. Presa americană a calculat că a pierdut întreaga altitudine de croazieră în mai puțin de un minut și jumătate. În înregistrarea convorbirilor cu controlorii, făcută publică în Statele Unite, o voce de femeie din cabină anunță că avionul se va prăbuși, relatează NBC News.

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▶ Vezi pagina acestui video: Avion prăbușit pe o șosea din Florida: 9 morți, între ei doi copii. Echipajul raportase gheață și turbulențe — VIDEO 2

Briefingul de presă al NTSB din 2 noiembrie, în care Tom Chapman prezintă ultimele minute ale zborului (în limba engleză). Video: NTSB

O piesă din coada avionului, găsită la kilometri distanță

NTSB are indicii că avionul începuse să se dezintegreze înainte de impact, a spus luni Tom Chapman. Resturile sunt împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 800 pe 650 de metri, printre terenuri de sport, firme și case, potrivit anchetatorului-șef, Timothy Monville.

Marți, la un al doilea briefing, Chapman a anunțat că anchetatorii au găsit cea mai mare parte a profundorului stâng, piesa din coadă cu care pilotul ridică sau coboară botul avionului. Profundorul era rupt în trei bucăți, căzute la 2 până la 6 kilometri de locul prăbușirii.

Fără această piesă, pilotul nu ar fi putut scoate avionul din picaj, a explicat Chapman, deși la vitezele acelea nu e sigur că ar fi contat chiar dacă ar fi rămas la locul ei. Anchetatorii nu știu încă dacă desprinderea profundorului a provocat pierderea controlului sau a fost urmarea forțelor la care a fost supus avionul. „Faptul că știm că s-a desprins este o probă foarte importantă”, a spus Chapman.

Jeff Guzzetti, expert în siguranța aviației și fost anchetator NTSB, crede că bucățile s-au rupt din cauza picajului, nu că l-ar fi provocat: dacă s-ar fi desprins la mare altitudine, ar fi căzut mult mai departe, potrivit AP.

Condițiile meteo rămân principala direcție a anchetei, iar turbulențele raportate de echipaj sunt cu siguranță un factor, a declarat Chapman. Luni, anchetatorii nu au putut spune dacă avionul a trecut printr-o furtună activă; agenția AP scrie că aparatul intra într-o celulă de furtună aflată în formare rapidă.

Din documentele de întreținere reiese că avionul avea instalat un înregistrator al convorbirilor din cabină, una dintre așa-numitele cutii negre, dar nu se știe dacă aparatul se mai afla la bord în ultimul zbor. După zile de ploi abundente, anchetatorii urmau să intre miercuri în craterul format la impact, unde se așteaptă să găsească piese esențiale.

Un raport preliminar al NTSB este așteptat în aproximativ o lună. Stabilirea cauzei probabile va dura, cel mai probabil, peste un an.

Un rănit la sol și 600 de oameni scoși din case

Avionul a lovit solul cu botul înainte pe Military Trail, o arteră importantă din Greenacres, lângă un centru comercial, și a explodat. Imaginile surprinse de camera de bord a unei mașini arată mingea de foc ridicându-se aproape de autoturisme și locuințe.

Un bărbat aflat într-o mașină chiar lângă locul impactului a fost rănit la picior. Locuitorii a 77 de case mobile din zonă au fost evacuați, iar marți aproximativ 600 de oameni încă nu se puteau întoarce acasă, potrivit AP. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a numit prăbușirea „cataclismică”, iar secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a vorbit despre o tragedie îngrozitoare.

Cine erau oamenii de la bord

Familiile au făcut publice numele victimelor, însă autoritățile nu le-au confirmat încă oficial identitatea; medicii legiști fac identificarea pe baza ADN-ului.

Pasagerii erau Adam Robinson, de 45 de ani, antreprenor din domeniul tehnologiei din Austin, director general și cofondator al companiei Retention.com, soția lui, Helen Sharp, de 40 de ani, antreprenoare, ceramistă și proprietara unei firme de relații publice, și copiii lor, Emma, de 4 ani, și Charlie, de 2 ani. Cu ei călătoreau bona copiilor, Anita Maria Cetina, și cuplul format din Rachael Reed și Charmi Fehr.

Copilotul era Nathalia Gadelha Filgueiras, o tânără de 20 de ani din Palm Beach County, care obținuse licența de pilot privat la 17 ani, înainte de permisul auto, și voia să devină pilot de linie. Comandant de bord era Jeff Gregory, de 55 de ani, potrivit New York Post.

Avionul, un Learjet 60 cu două motoare, fabricat în urmă cu 22 de ani, aparținea companiei private Aurora Aviation, care operează sub numele Upper Jets. Compania a transmis condoleanțe, a spus că cooperează cu autoritățile și a trimis întrebările despre accident către anchetatorii federali.

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