Pe scurt: Sumele autorizate în campania de avansuri au depășit 854 de milioane de euro. Banii pentru fermieri sunt achitați prin două agenții, în funcție de fondul din care provin.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) virează miercuri, 4 noiembrie 2026, 164.779.269,13 euro, echivalentul a aproape 870 de milioane de lei, către 34.992 de beneficiari din întreaga țară.

Noua tranșă din campania de plăți în avans a fost anunțată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), potrivit Libertatea.

Banii sunt destinați producătorilor agricoli și crescătorilor de animale, în perioada lucrărilor din campania agricolă de toamnă. Acestea presupun cheltuieli pentru motorină, semințe și îngrășăminte.

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Sumele autorizate la plată au depășit 854 de milioane de euro

De la începutul campaniei de plăți în avans, la 16 octombrie 2026, volumul total autorizat la plată a ajuns la 854.787.813,62 euro. Această valoare reprezintă sumele autorizate, nu totalul banilor transferați efectiv în conturile beneficiarilor.

Din total, 769,4 milioane de euro provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar 72,49 milioane de euro sunt asigurate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Alte 12,87 milioane de euro reprezintă cofinanțarea din bugetul național.

Odată cu tranșa din 4 noiembrie 2026, plățile efective din fondurile FEGA către fermieri au depășit 746,9 milioane de euro.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre peste 100 de fermieri din Sibiu care nu își primiseră subvențiile și despre explicațiile oferite de APIA privind întârzierile.

APIA și AFIR împart plățile în funcție de sursa fondurilor

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a transmis că procesarea plăților se desfășoară fără sincope și că ritmul viramentelor va fi menținut pentru toate dosarele eligibile. Acesta a subliniat importanța acordării sprijinului la timp pentru noul an agricol, pentru predictibilitatea financiară a fermierilor și acoperirea costurilor de producție.

Fondurile din FEGA sunt plătite direct de APIA. Sumele pentru măsurile de dezvoltare rurală, finanțate prin FEADR și din bugetul național, sunt procesate și achitate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

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