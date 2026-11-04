Pe scurt: Actele expirate, pierdute, furate sau deteriorate pot fi înlocuite înaintea votului. Atenție la program: în 8 noiembrie, după ora 14.00, ghișeele din Sibiu vor elibera doar documente.

Cetățenii cu domiciliul în comuna Rășinari care au drept de vot și nu dețin o carte de identitate valabilă pot obține mai repede un nou document, pentru a participa la referendumul local din 8 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Sibiu.

Măsura îi vizează pe cei ale căror cărți de identitate sunt expirate, pierdute, furate sau deteriorate. Pentru aceștia, Compartimentul Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Sibiu va avea program adaptat în 7 și 8 noiembrie 2026.

Comuna Rășinari este arondată, pentru evidența persoanelor, Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Sibiu. Ghișeele la care se preiau cererile și se eliberează documentele se află pe bulevardul Victoriei nr. 1-3.

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Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, ghișeele vor fi deschise între orele 08.00 și 16.00. Pe toată durata acestui program se vor face atât preluări, cât și eliberări de acte.

În 8 noiembrie 2026, în ziua referendumului, programul pentru preluări și eliberări de acte va fi între orele 08.00 și 14.00. Ulterior, între orele 14.00 și 18.00 se vor face doar eliberări de acte.

Documentele necesare pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate, a unei cărți de identitate simple sau a unei cărți de identitate provizorii, cu valabilitate de 45 de zile ori de un an, pot fi consultate pe site-ul sibiu.ro, la secțiunea „Acte necesare – Evidența Persoanelor”. Lista este disponibilă și la avizierul sediului serviciului de pe bulevardul Victoriei.

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