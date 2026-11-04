Pe scurt:
Actele expirate, pierdute, furate sau deteriorate pot fi înlocuite înaintea votului. Atenție la program: în 8 noiembrie, după ora 14.00, ghișeele din Sibiu vor elibera doar documente.
Cetățenii cu domiciliul în comuna Rășinari care au drept de vot și nu dețin o carte de identitate valabilă pot obține mai repede un nou document, pentru a participa la referendumul local din 8 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Sibiu.
Măsura îi vizează pe cei ale căror cărți de identitate sunt expirate, pierdute, furate sau deteriorate. Pentru aceștia, Compartimentul Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Sibiu va avea program adaptat în 7 și 8 noiembrie 2026.
Comuna Rășinari este arondată, pentru evidența persoanelor, Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Sibiu. Ghișeele la care se preiau cererile și se eliberează documentele se află pe bulevardul Victoriei nr. 1-3.
Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, ghișeele vor fi deschise între orele 08.00 și 16.00. Pe toată durata acestui program se vor face atât preluări, cât și eliberări de acte.
În 8 noiembrie 2026, în ziua referendumului, programul pentru preluări și eliberări de acte va fi între orele 08.00 și 14.00. Ulterior, între orele 14.00 și 18.00 se vor face doar eliberări de acte.
Documentele necesare pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate, a unei cărți de identitate simple sau a unei cărți de identitate provizorii, cu valabilitate de 45 de zile ori de un an, pot fi consultate pe site-ul sibiu.ro, la secțiunea „Acte necesare – Evidența Persoanelor”. Lista este disponibilă și la avizierul sediului serviciului de pe bulevardul Victoriei.
Comentarii
Ultima oră
- Condamnat penal, cu mandat de executare a pedepsei, prins de Poliție pe Aeroportul din Sibiu acum 17 minute
- Primăria Sibiu scoate la licitație 24 de locuri pentru terase în Piața Mare, Piața Mică și pe Magheru acum 25 de minute
- O femeie și-a răsturnat mașina la Cisnădie. S-a impus dosar penal acum 27 de minute
- Motociclist și scuterist prinși circulând ilegal în două filtre de poliție acum 32 de minute
- Proiect inițiat de Raluca Turcan pentru părinți: bani în plus dacă revin mai repede din concendiul maternal / video acum 45 de minute