Pe scurt: Judecătoria Aiud emisese mandatul de executare a pedepsei pe 16 mai. La identificarea bărbatului au participat și polițiștii de frontieră de la Aeroportul Sibiu.

Un bărbat de 49 de ani, domiciliat în Alba Iulia, a fost identificat de polițiști marți, 3 noiembrie 2026, în jurul orei 22:20.

La acțiune au acordat sprijin și polițiștii din cadrul I.G.P.F. – S.P.F. Aeroport Sibiu.

Pe numele său exista un mandat de executare a pedepsei închisorii, potrivit IPJ Sibiu.

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Mandatul de executare a pedepsei a fost emis de Judecătoria Aiud pe 16 mai, în urma condamnării bărbatului.

Instanța îl condamnase la un an de închisoare cu executare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

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