Pe scurt: Firma sibiană are șase luni pentru lucrările de instrumentație și control rămase la Iernut. Banii neîncasați de la fostul antreprenor au fost principala cauză a problemelor sale de lichiditate din primul semestru.

Electromontaj Carpați Sibiu (ELJA), companie listată pe piața AeRO, a semnat cu Romgaz un contract de 9 milioane de lei, echivalentul a 2 milioane de euro, pentru lucrările de instrumentație și control rămase de executat la centrala cu ciclu combinat de 430 MW de la Iernut.

Informațiile apar într-un raport transmis miercuri, 4 noiembrie 2026, la Bursa de Valori București, potrivit Ziarului Financiar.

Noul contract cu Romgaz are o durată de execuție de șase luni și privește lucrările încă nefinalizate din această categorie la centrala de la Iernut.

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Compania sibiană revine astfel pe un șantier unde a lucrat pentru Duro Felguera, fostul antreprenor general al proiectului. Duro Felguera se află în concordat.

La 30 iunie, Electromontaj Carpați Sibiu avea de încasat de la Duro Felguera 6 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro, pentru lucrările executate la Iernut. Sumele nerecuperate au reprezentat principala cauză a problemelor de lichiditate ale companiei din primul semestru.

În primele șase luni ale anului, Electromontaj Carpați Sibiu a raportat o cifră de afaceri de 47 de milioane de lei, echivalentul a 9 milioane de euro. Profitul net s-a înjumătățit, ajungând la aproape 2 milioane de lei, respectiv 0,3 milioane de euro.

Acțiunile ELJA sunt tranzacționate rar, iar ultimul preț este de 64 de lei pe acțiune. La această cotație, capitalizarea companiei este de 21 de milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro.

Acționarul majoritar al Electromontaj Carpați Sibiu este GP Yronstone Capital, care deține o participație de 70,1%.

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