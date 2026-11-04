Democrații au obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie, potrivit proiecțiilor presei americane preluate de Reuters, Associated Press și CNN.

Este o înfrângere dură pentru președintele republican Donald Trump, care va guverna ultimii doi ani de mandat cu un Congres controlat de opoziție. Congresul este parlamentul SUA și are două camere: Camera Reprezentanților (435 de locuri) și Senatul (100 de locuri). Votul de marți a decis toate locurile din Cameră și o treime din Senat, așa cum am scris în ziua alegerilor.

Senatul, surpriza nopții electorale

Victoria în Camera Reprezentanților era în mare parte așteptată: democrații aveau nevoie de un câștig net de doar trei locuri, iar partidul președintelui în funcție pierde de obicei teren la alegerile de la jumătatea mandatului. Senatul a fost însă marea surpriză, notează Mediafax, citând estimările CNN.

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Pentru majoritatea în Senat, democrații aveau nevoie de un câștig net de patru locuri. Au reușit câștigând în state considerate de mult timp sigure pentru republicani, potrivit Associated Press, citată de Știrile ProTV:

Texas – democratul James Talarico l-a învins pe republicanul Ken Paxton;

– democratul James Talarico l-a învins pe republicanul Ken Paxton; Carolina de Sud – democrata Annie Andrews, medic pediatru, a învins-o pe republicana Darline Graham, susținută de Trump;

– democrata Annie Andrews, medic pediatru, a învins-o pe republicana Darline Graham, susținută de Trump; Kansas – pastorul democrat Adam Hamilton l-a învins pe senatorul republican Roger Marshall; statul nu mai alesese un senator democrat din 1932;

– pastorul democrat Adam Hamilton l-a învins pe senatorul republican Roger Marshall; statul nu mai alesese un senator democrat din 1932; Iowa – democratul Josh Turek a învins-o pe republicana Ashley Hinson;

– democratul Josh Turek a învins-o pe republicana Ashley Hinson; Ohio – democratul Sherrod Brown l-a învins pe senatorul republican Jon Husted;

– democratul Sherrod Brown l-a învins pe senatorul republican Jon Husted; Carolina de Nord – fostul guvernator democrat Roy Cooper a câștigat un loc rămas liber.

Democrații și-au păstrat și locurile disputate din Georgia, unde senatorul Jon Ossoff a fost reales, și din New Hampshire, unde Chris Pappas l-a învins pe fostul senator republican John Sununu. Republicanii au câștigat, printre altele, în Florida (Ashley Moody) și Wyoming (Harriet Hageman).

Numărătoarea continuă în mai multe state, așa că numărul final de mandate nu este încă stabilit. La ultima actualizare citată de Mediafax, democrații și independenții aliați lor aveau 51 de locuri în Senat, exact pragul de majoritate, iar republicanii 39.

De ce au pierdut republicanii

Potrivit Reuters, citată de Agerpres, votul arată frustrarea alegătorilor față de modul în care Trump a gestionat economia și față de războiul cu Iranul, început în februarie, care a dus la scumpirea carburanților. Sondajul AP Voter Poll arată că aproximativ trei sferturi dintre alegători sunt „furioși” sau „nemulțumiți” de direcția țării, iar circa 8 din 10 spun că inflația le-a creat dificultăți financiare.

Mediafax notează că, în ultimii 50 de ani, controlul asupra ambelor camere ale Congresului s-a schimbat în același ciclu electoral doar de două ori.

Ce poate face acum un Congres democrat

Cu majoritate în ambele camere, democrații pot bloca legile susținute de Casa Albă, pot deschide anchete parlamentare și, prin Senat, pot respinge numirile propuse de Trump în justiție, inclusiv pentru locul vacant de la Curtea Supremă. Președintele păstrează însă dreptul de veto, pe care a anunțat că îl va folosi pentru a bloca agenda democraților.

Cum a reacționat Donald Trump

Pe măsură ce rezultatele deveneau clare, Trump a scris pe rețeaua sa de socializare că republicanii ar fi câștigat dacă ar fi fost el însuși pe buletinul de vot. Ulterior, într-un interviu pentru The New York Times citat de Radio România, a spus că acceptă rezultatul și că va lucra cu opoziția:

„Vom colabora cu democrații și, știți, așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu ei.” Donald Trump, pentru The New York Times

De ce contează pentru România

Schimbarea echilibrului de putere de la Washington contează și pentru România, în contextul în care tensiunile dintre SUA și Iran au rămas ridicate în ultimele săptămâni, iar premierul Luca Niculescu a declarat chiar marți, potrivit Agerpres, că parteneriatul strategic cu SUA este esențial pentru securitatea României. Relația dintre Sibiu și diplomația americană a fost marcată anul acesta și de prima vizită a ambasadorului SUA în România la Sibiu.

Știre în curs de actualizare. Numărul final de mandate va fi stabilit după încheierea numărătorii în toate statele.

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