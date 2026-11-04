Părinții nu vor primi zi liberă în prima zi de școală. Camera Deputaților, for decizional, a respins definitiv miercuri, 4 noiembrie, proiectul de lege inițiat de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catana. Votul a fost categoric: 253 de deputați pentru respingere, 3 contra și o abținere, potrivit fișei proiectului PL-x 547/2025 de pe site-ul Camerei.

Proiectul ar fi făcut din ziua de început a anului școlar zi liberă pentru părinții copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Luni, când a intrat în dezbatere, scriam că are șanse mari să fie respins. Așa s-a și întâmplat.

Trecuse tacit de Senat

Senatul nu a votat propriu-zis inițiativa. Aceasta a fost adoptată tacit pe 8 decembrie 2025, după depășirea termenului de dezbatere. La Cameră, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru învățământ au dat raport comun de respingere, notează Europa FM.

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În raportul comun, Comisia pentru muncă arată că a votat respingerea în unanimitate. Argumentele: măsura ar putea discrimina alte persoane care sunt reprezentanți legali ai copilului, iar zilele libere legale se stabilesc prin Codul muncii, nu printr-o lege separată. Avize negative au venit și de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.

AUR: CFR, Metrorex și spitalele nu se pot opri

Deputatul AUR Mihai Cosmin Pascariu a explicat în plen de ce partidul său nu susține proiectul. „Sunt probleme de aplicabilitate a acestei legi. Vorbim despre sectoare în care activitatea nu poate fi întreruptă: producția continuă, transporturile – de exemplu, angajații CFR sau Metrorex –, cadrele medicale, poliția, serviciile de ambulanță, sistemul judiciar și altele. Fiecare zi liberă presupune costuri suplimentare pentru angajatori și dificultăți majore de planificare”, a spus el.

Al doilea argument a vizat colegii fără copii. „Vorbim despre un regim diferențiat între angajați, prin acordarea acestor zile libere doar părinților. Măsura poate genera tensiuni în colectiv și un sentiment de inechitate în rândul celor care nu pot beneficia de această facilitate. Profesorii care sunt părinți, bineînțeles, nu vor putea beneficia de această măsură”, a adăugat deputatul.

Cu votul de miercuri, procedura legislativă s-a încheiat. Părinții care vor să-și conducă cel mic la festivitatea de deschidere vor folosi, ca până acum, o zi de concediu sau o învoire.

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