În primăvara anului 2024, povestea tragică a lui Ion Dafina, un sibian de 35 de ani decedat în Franța, cutremura comunitatea. Familia a așteptat atunci aproape două luni pentru a-i putea repatria trupul, lovindu-se de un zid al tăcerii și de birocrația autorităților franceze. Astăzi, la mai bine de doi ani de la acea dramă, misterul rămâne la fel de dens: sora bărbatului nu știe cum, unde și de ce a murit singurul ei frate.

Sibianul a decedat la mijlocul lunii februarie a anului 2024, însă trupul său a fost repatriat abia după două luni, timp în care autoritățile franceze au preluat corpul la IML și au susținut că desfășoară o amplă anchetă. De atunci, femeia așteaptă să primească un document oficial care să îi explice clar cauza morții.

Doi ani de durere și neputință

Veronica Dafina își strigă, în continuare, neputința. După ani de zile de așteptare și o anchetă despre care i se spunea că ar fi amplă, statul francez a închis cazul fără a oferi o explicație oficială.

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„Au trecut mai bine de doi ani și eu nu știu cauza decesului. Nu am aflat nimic, nu mi-a mai spus nimeni absolut nimic.Ultima oară când am vorbit la ambasadă mi-au spus că dosarul s-a închis, dar cauza decesului nu există”, mărturisește sibianca.

Femeia trăiește și cu regretul că nu a putut să își ia un ultim rămas bun, privind chipul fratelui său, din cauza timpului îndelungat scurs între momentul decesului și cel al repatrierii.

„Nu i-am văzut trupul, nu am putut să fac asta, pentru că cei care l-au repatriat au spus că se afla în stare avansată [de degradare], fiind decedat de 2 luni. A fost adus în țară, l-am îngropat, iar de atunci nu mai știu nimic. Am tot așteptat răspunsuri, mă gândeam că poliția cel puțin va trimite un răspuns, dar nu s-a întâmplat asta”, a adăugat sora bărbatului.

Un șir lung de întrebări fără răspuns

Ion Dafina a plecat în Franța în anul 2023, ignorând rugămințile familiei de a rămâne acasă, deși era diagnosticat cu schizofrenie. A decedat pe 16 februarie 2024, însă sora lui a fost anunțată de autorități abia pe 5 martie.

În articolul publicat în 2 aprilie 2024 de Ora de Sibiu, sora acestuia povestea cum a făcut nenumărate demersuri prin Consulatul României la Paris. Autoritățile franceze au refuzat atunci orice colaborare, ba chiar i-au cerut femeii să se deplaseze personal la sediul jandarmeriei pentru a ridica cei 2 euro și 70 de cenți găsiți asupra fratelui ei. Deși corpul a fost dus la Institutul de Medicină Legală (IML) din Franța și s-a invocat o anchetă pentru a se stabili dacă a fost sau nu ucis, rezultatele nu au mai ajuns niciodată la familie.

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Acum, la mai bine de doi ani distanță, lipsa resurselor financiare a lăsat-o pe Veronica fără nicio pârghie legală pentru a afla adevărul.

„Era singurul meu frate, era bolnav. Nu mi-au zis nici unde l-au găsit, dacă a fost găsit pe stradă sau altundeva. Nu am primit rezultatele anchetei, sunt multe incertitudini. Nu am apelat la un avocat pentru că nu îmi permit. Poate dacă dispuneam de bani, rezolvam mai multe”, a concluzionat, cu amărăciune, femeia.

Rămâne astfel închis un dosar al nimănui, cu un cetățean român mort în străinătate, adus acasă într-un sicriu închis și o familie condamnată să trăiască fără răspunsuri.

Femeia trece acum printr-o nouă dramă. La scurt timp de la decesul fratelui ei, aceasta spune că a fost obligată să se mute din casa părintească. În curând se va pensiona pe caz de boală și se teme că nu își va mai permite să plătească chiria în care locuiește alături de fetița ei, fiind blocată într-un conflict absurd pentru succesiunea unui imobil care se degradează de la o zi la alta. „Eu stăteam în casa bunicilor, în Sibiu, iar după decesul fratelui meu, a murit și un unchi, fratele mamei. În același an, după ce a murit și el, fratele său a început să vină tot mai des în casă, dar nu contribuia cu bani la curent și celelalte utilități. Într-un final, ne-a spus mie și fiicei mele, care are acum 12 ani, să plecăm. Ne-am dus în chirie, însă tot ce îmi doresc acum este să găsim o rezolvare, să facem succesiunea, și să ne luăm fiecare partea. Eu sunt în concediu medical și urmează să mă pensionez. Casa aceea e nelocuită acum, a ajuns o paragină, dar nu vrea să o vindem, deși amândoi am moștenit-o”, povestește, cu deznădejde, sibianca.

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