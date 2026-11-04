Jesús de Miguel, atacantul echipei CD Tenerife, a murit marți, la 30 de ani, după ce a fost lovit în piept de portarul advers într-un meci din liga a doua spaniolă.

Clubul din Insulele Canare a anunțat decesul la ora 8:00 (10:00, ora României), la Spitalul Universitar Nuestra Señora de Candelaria din Santa Cruz de Tenerife. Fotbalistul era internat la Terapie Intensivă din după-amiaza zilei de luni, când a făcut stop cardiorespirator pe gazonul stadionului Heliodoro Rodríguez López, în prelungirile meciului cu FC Andorra.

„Rupți de durere, cu un nod în gât și fără să putem crede că e adevărat”, a transmis CD Tenerife în comunicatul oficial. Familia a mulțumit pentru mesajele de sprijin și a cerut respect pentru intimitatea ei.

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Cum s-a produs ciocnirea

Meciul din etapa a 12-a a LaLiga Hypermotion trebuia să se joace duminică, dar a fost amânat cu o zi din cauza alertei de ploi puternice din Tenerife. Gazdele conduceau cu 2-0 la pauză, iar Andorra a egalat în minutele 80 și 87. De Miguel intrase pe teren în repriza a doua.

În ultimele minute, atacantul a câștigat poziția în fața fundașilor și a pornit după o minge lungă, aproape de centrul terenului. Portarul Jesús Owono a ieșit din poartă până la mijlocul terenului ca să degajeze, a sărit spre minge și l-a lovit pe De Miguel cu genunchiul în piept, potrivit presei din Canare. Atacantul a căzut în genunchi, s-a ținut câteva secunde de torace, apoi s-a prăbușit pe spate, descrie ESPN.

Arbitrul madrilen Manuel Ángel Pérez Hernández i-a arătat lui Owono cartonașul roșu direct. În raportul de joc, publicat de Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), el a notat că portarul a lovit brusc un adversar cu piciorul ridicat, cu forță excesivă, în timp ce mingea era disputată.

Postarea DAZN, televiziunea care transmite campionatul, de luni după-amiază:

Los jugadores de CD Tenerife y FC Andorra acuerdan suspender el partido tras el golpe de Owono a Jesús de Miguel.



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/RWxiy5EHEj — DAZN España (@DAZN_ES) November 2, 2026

Un alt unghi al impactului, filmat din tribună, în care se aude și reacția spectatorilor:

🔴 Es brutal la reacción de la tribuna contra Jesús de Owono



Este video muestra otro ángulo del impacto que recibió Jesús de Miguel Alameda, durante el partido Tenerife vs Andorra.



Sin embargo, lo que más destaca es el enojo de quienes acababan de presenciar la fatal jugada. pic.twitter.com/B1nVuNlnnE — Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) November 3, 2026

Aproape 20 de minute în stop cardiac

În primele clipe, jucătorii nu și-au dat seama cât de grav este. Fundașul Andorrei Diego Alende a fost primul care a cerut ajutor medical, scrie Canarias7. Medicii celor două echipe și echipajele Crucii Roșii l-au tratat pe De Miguel pe teren mai bine de zece minute, apoi l-au dus pe targă, ajutați de jucători, spre ambulanța care aștepta într-un colț al stadionului.

Acolo, potrivit aceleiași publicații, atacantul a făcut un al doilea stop cardiorespirator. Diario de Avisos relatează că fotbalistul a stat aproximativ 20 de minute în stop, până când manevrele de resuscitare i-au repornit pulsul. A fost dus la spital, unde clubul l-a anunțat inițial „stabil, în stare gravă”.

Arbitrul a oprit jocul în minutul 96. După discuția cu căpitanii și delegații, cele două echipe au spus că nu sunt în stare să continue, iar partida a fost suspendată de comun acord la 2-2, cu două minute rămase de jucat. În tribune erau aproximativ 13.000 de oameni, iar unii spectatori au avut la rândul lor nevoie de îngrijiri medicale.

Pe la ora 4:00 dimineața, clubul a anunțat că starea neurologică a jucătorului s-a agravat. La ora 8:00 a confirmat decesul. Președintele Felipe Miñambres, acționarul majoritar Rayco García, oameni din staff și colegi veniseră la spital încă de luni.

Cine a fost „Demi”, golgheterul urcat din liga a patra

Jesús de Miguel Alameda s-a născut la Madrid, pe 21 septembrie 1996, iar în vestiar i se spunea „Demi”. Atacant central stângaci, înalt de aproape 1,90 metri, a crescut la juniorii lui Lugo Fuenlabrada și Leganés și a debutat la seniori în 2015, la echipa a doua a lui Leganés, în Tercera División, pe atunci al patrulea eșalon din Spania.

A urcat treaptă cu treaptă, prin cluburi modeste din jurul Madridului: Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero. În mai 2018, cu Internacional, a promovat în Segunda B chiar pe stadionul Heliodoro Rodríguez López, după un baraj câștigat în fața echipei a doua a lui Tenerife. A jucat 78 de minute în acea zi, pe arena care avea să-i devină casă peste șapte ani, amintește Diario de Avisos.

S-a impus la Unionistas de Salamanca, unde a marcat 12 goluri în sezonul 2021-2022, și apoi la Castellón, unde a ajuns în ianuarie 2023. În sezonul 2023-2024 a înscris 16 goluri și a dat șase pase decisive în 38 de meciuri, a fost golgheterul seriei a doua din Primera Federación și a ajutat echipa să promoveze în liga a doua. Așa a debutat în fotbalul profesionist, în august 2024, la 27 de ani.

Tenerife l-a adus în iulie 2025, cu contract până în 2028, după ce echipa retrogradase în liga a treia. A marcat șase goluri în primele cinci etape, cel mai bun început de sezon al unui jucător al clubului de la intrarea acestuia în competițiile naționale, în 1953. A încheiat sezonul cu 11 goluri în 29 de meciuri de campionat, iar Tenerife a câștigat seria și a revenit în liga a doua pe 1 mai 2026. În septembrie 2025, Federația îl prezenta drept al doilea cel mai bun marcator din istoria Primera Federación, cu 39 de goluri.

La prezentarea de la Tenerife spunea că golurile vin din munca întregii echipe. Diario de Avisos descrie cariera lui ca pe una a perseverenței, construită de pe terenurile modeste ale Madridului până în fotbalul profesionist.

Ancheta: poliția, procurorul și comisia de disciplină

Un judecător din Tenerife a cerut Poliției Naționale să investigheze împrejurările morții, iar cazul a fost preluat de Grupul de Omucideri. Tribunalul Superior de Justiție al Canarelor a precizat că orice deces fără cauză naturală, inclusiv unul accidental, duce automat la deschiderea unei anchete judiciare. Potrivit Diario de Avisos, ancheta privește și asistența medicală acordată pe stadion.

Procurorul-șef din Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, a declarat pentru agenția EFE că un proces penal ar fi „foarte dificil”, pentru că lovitura a venit într-o fază de joc. El a invocat o jurisprudență veche a Curții Supreme spaniole, potrivit căreia accidentările din sport nu se pedepsesc, cu excepția agresiunilor din afara fazei de joc. Mai întâi se pronunță justiția sportivă; dacă familia nu va fi de acord cu concluziile, poate depune plângere, dar și atunci încadrarea ar fi, cel mai probabil, ucidere din culpă, a explicat procurorul.

Pe plan sportiv, Comitetul de Competiție al RFEF poate aplica articolul 102 din regulament, care prevede o suspendare de patru până la 12 etape pentru un joc violent cu urmări grave.

Owono, ținta furiei din tribune

Jesús Owono are 25 de ani, s-a născut la Bata și este internațional al Guineei Ecuatoriale. A revenit în septembrie la FC Andorra, clubul care l-a lansat. După fază, din tribune s-a scandat „Owono, asesino” („Owono, criminalule”). ESPN notează că, după eliminare, portarul s-a întors și s-a alăturat jucătorilor care alergau spre De Miguel. Un alt clip, distribuit pe X, îl arată schimbând replici cu tribuna în timp ce atacantul era scos de pe teren.

Portarul și-a închis contul de Instagram după ce a primit insulte și amenințări, potrivit postului spaniol COPE. Presa de limbă spaniolă scrie că ar vrea să se întâlnească în privat cu familia lui De Miguel ca să-și ceară iertare. Un alt fotbalist, confundat cu Owono pe rețelele sociale, a primit și el mesaje rasiste și amenințări, relatează El Tiempo.

FC Andorra îi transmisese luni lui De Miguel urări de recuperare. După anunțul morții, clubul a scris că este „cu inima frântă și devastat” și a transmis condoleanțe familiei și echipei Tenerife.

Doliu în Tenerife și minute de reculegere în toată Europa

Cabildo de Tenerife, consiliul insulei, a decretat miercuri zi de doliu oficial. Steagul insulei este coborât în bernă pe clădirile instituției, iar locuitorii sunt chemați la un minut de reculegere la ora 11:30 (13:30, ora României), în fața Palatului Insular.

CD Tenerife a declarat șase zile de doliu și a suspendat toate activitățile, inclusiv la echipa feminină și la juniori. Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 18:00 (20:00, ora României), clubul organizează pe stadionul Heliodoro Rodríguez López un omagiu deschis tuturor suporterilor. Trupul fotbalistului va fi dus în Spania continentală, la Navahermosa, în provincia Toledo, localitatea din care provine familia lui, unde va fi înmormântat. Lotul, staff-ul și conducerea clubului vor fi prezenți.

Încă de marți dimineață, suporterii au adus flori, lumânări și mesaje la Poarta 9 a stadionului, numărul de pe tricoul lui De Miguel. Seara, sub ploaie, federația grupurilor de suporteri ai clubului a organizat acolo o întâlnire de comemorare, iar unii fani au cerut retragerea numărului 9.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Federația Spaniolă a suspendat meciurile din Cupa Regelui și Cupa Reginei programate săptămâna aceasta. Cu o săptămână în urmă, pe 28 octombrie, amânase prima rundă a Cupei după accidentul feroviar de la Urda. UEFA a anunțat un minut de reculegere la toate meciurile europene din această săptămână, din Liga Campionilor, Europa League și Conference League, iar momentul a fost respectat marți seară pe Camp Nou, La Cerámica și Metropolitano.

Mesaje de condoleanțe au transmis Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Kylian Mbappé. „Nu există cuvinte. Condoleanțele mele”, a scris Messi.

Medicul clubului: „Ceva trebuie să se schimbe”

Faustino Afonso, din echipa medicală a lui Tenerife, a mulțumit, într-un video publicat pe rețelele sociale, medicilor de la spitalul Candelaria, care au luptat până la capăt pentru jucător. „Un băiat de 30 de ani nu poate muri jucând fotbal”, a spus el, adăugând că lucrurile trebuie schimbate pentru ca așa ceva să nu se mai repete.

Ce este commotio cordis

Cauza exactă a morții nu a fost comunicată oficial. Presa spaniolă a adus în discuție commotio cordis, o tulburare rară a ritmului inimii provocată de o lovitură directă în piept, primită într-un moment vulnerabil al bătăii cardiace, care poate declanșa fibrilație ventriculară. Afectează mai ales sportivi tineri, iar șansele de supraviețuire depind de defibrilarea rapidă. Ipoteza nu a fost confirmată de medici sau de anchetatori.

În România, cel mai cunoscut caz de fotbalist mort pe teren rămâne cel al lui Patrick Ekeng, mijlocașul lui Dinamo care s-a prăbușit în mai 2016, în meciul cu Viitorul. Atunci, un grup de sibieni a agățat un mesaj în memoria lui pe Podul Minciunilor.

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