Două adolescente din municipiul Sibiu, în vârstă de 13 și 14 ani, sunt căutate de polițiști după ce au plecat de acasă miercuri, 4 noiembrie, și nu au mai revenit. Familiile celor două fete au sesizat Poliția, iar oamenii legii cer sprijinul populației pentru găsirea lor. Persoanele care le-au văzut sau au informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să sune la 112.

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu desfășoară căutări pentru identificarea a două minore dispărute în aceeași zi din municipiul Sibiu. Potrivit informărilor transmise de Poliție, ambele adolescente au plecat voluntar de la domiciliu, în direcții necunoscute, și nu s-au mai întors. Nu au fost comunicate informații care să indice că cele două dispariții ar avea legătură între ele.

Natalia-Maria Șiterli, 13 ani, căutată după ce a plecat de acasă

Prima sesizare a fost făcută de mama Nataliei-Maria Șiterli, în vârstă de 13 ani, domiciliată în municipiul Sibiu. Femeia le-a spus polițiștilor că fiica sa a plecat de acasă în 4 noiembrie și nu a mai revenit.

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Adolescenta are aproximativ 1,60 metri înălțime, cântărește 53 de kilograme, are părul blond și lung, ochii căprui și tenul deschis.

La momentul plecării, fata purta o geacă neagră îmblănită, cu glugă, pantaloni sport negri și încălțăminte sport neagră. Poliția nu a comunicat semne particulare.

Natalia Maria Mitrea, 14 ani, dispărută tot miercuri

În aceeași zi, un bărbat a sesizat Serviciul Investigații Criminale Sibiu că fiica sa, Natalia Maria Mitrea, în vârstă de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Sibiu și nu s-a mai întors.

Fata are aproximativ 1,60 metri înălțime, cântărește 65 de kilograme, are părul șaten și lung, ochii căprui și tenul deschis.

Potrivit Poliției, la momentul dispariției purta un hanorac gri, blugi albaștri și încălțăminte sport gri. Nu sunt cunoscute semne particulare.

Apel urgent al Poliției către sibieni

Polițiștii fac apel la persoanele care le-au văzut pe cele două adolescente sau dețin informații care ar putea ajuta la găsirea lor să anunțe imediat autoritățile.

Cei care pot oferi detalii sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.

Informațiile privind disparițiile și semnalmentele celor două minore au fost comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

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