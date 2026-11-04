Pe scurt: Setarea din sistem nu spune cât de mult s-a încălzit plasma. Nu există confirmări privind produse distruse sau pacienți afectați, iar metoda prin care atacatorii au obținut acces rămâne neclară.

Hackerii au modificat la 110°C setarea de temperatură a unor congelatoare în care era depozitată plasmă sanguină în Franța, fără ca această valoare să reprezinte temperatura atinsă efectiv în interior.

Potrivit Economica.net, care prezintă informații publicate de Cyberattaque pe baza relatărilor Le Canard enchaîné, printre unitățile vizate s-au numărat și cele din regiunea Bourgogne-Franche-Comté.

Ministerul francez al Sănătății a transmis că personalul a detectat la timp temperaturile anormale și că incidentul nu a avut consecințe asupra activității. Un tehnician de serviciu a observat în timpul nopții creșterea temperaturilor, ceea ce a permis echipelor să intervină înainte ca operațiunile să fie afectate.

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Coolworld furnizează echipamente și servicii de mentenanță pentru instalații cu temperatură controlată, inclusiv containere frigorifice utilizate în sectorul medical.

Primele informații despre incident au vizat probele prelevate de la donatori și păstrate pentru monitorizarea siguranței sângelui. Ulterior, EFS a confirmat pentru Le Canard enchaîné că atacul a vizat și plasma congelată destinată transfuziilor.

Informațiile disponibile nu confirmă distrugerea unor cantități de plasmă, întreruperea transfuziilor sau afectarea pacienților.

Numărul echipamentelor afectate, durata incidentului și temperaturile atinse efectiv în interiorul produselor depozitate nu au fost făcute publice. Nu există nici concluzii tehnice publice care să identifice atacatorii sau să explice cum au pătruns în sistemele Coolworld.

Valoarea de 110°C a fost setată în sistem, nu măsurată în plasmă

Temperatura menționată în relatări reprezintă valoarea configurată în sistemul de control. Aceasta nu demonstrează că aerul din congelatoare, probele de sânge sau pungile cu plasmă au ajuns la 110°C.

Temperatura configurată, cea a aerului măsurată în interiorul echipamentului și cea a produselor depozitate sunt valori distincte. Riscul pentru produsele sanguine depinde de condițiile reale de depozitare și de perioada în care acestea au rămas în afara limitelor autorizate.

Potrivit informațiilor publicate despre incident, plasma proaspătă congelată trebuie păstrată la cel mult −25°C. O creștere prelungită a temperaturii ar putea face ca produsele afectate să nu mai poată fi utilizate pentru transfuzii.

Anchetatorii nu au identificat public modelul sistemului de control vizat, vulnerabilitatea exploatată sau un eventual cont de mentenanță compromis. Afirmațiile potrivit cărora incidentul ar fi fost provocat de o anumită vulnerabilitate a echipamentelor Danfoss nu sunt, astfel, susținute de informațiile disponibile.

Atacurile asupra instalațiilor frigorifice au vizat și supermarketuri

Incidentul survine după atacuri asupra sistemelor frigorifice din supermarketuri, în care atacatorii ar fi modificat setările pentru a forța funcționarea continuă a ciclurilor de dezghețare. Asemănarea modului de operare nu demonstrează că atacurile au fost comise de aceleași persoane sau că au fost folosite aceleași echipamente ori metode de acces.

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Într-o alertă de securitate publicată la 12 octombrie, CERT-FR, centrul guvernamental francez de răspuns la incidente de securitate cibernetică, a confirmat numeroase compromiteri ale sistemelor de control Danfoss AK-SM și AK-SC, precum și ale sistemelor Copeland și Dixell XWEB. Autoritatea a avertizat operatorii să nu expună direct pe internet interfețele de administrare ale acestor echipamente.

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