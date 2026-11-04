Elevii care scriu „cool”, „fresh” sau „breaking news” în lucrarea de la Evaluarea Națională ori de la Bacalaureat nu pierd puncte doar pentru atât. Ministerul Educației a lămurit subiectul într-un răspuns transmis publicației Totul Despre Mame, preluat de HotNews.

Ce spune ministerul, cuvânt cu cuvânt

„Elevii nu pot fi depunctați exclusiv pentru utilizarea unor anglicisme precum «cool», «fresh» sau «breaking news», atât timp cât răspunsurile lor respectă cerințele subiectului, baremul de evaluare și normele de corectitudine gramaticală și lingvistică. Aceștia pot obține punctajul maxim dacă îndeplinesc toate criteriile de evaluare, utilizarea unor astfel de termeni neconstituind, în sine, un motiv de depunctare”, a transmis ministerul.

Instituția trimite la un principiu scris în barem: „Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor”. Lucrările se corectează doar după baremul național. Profesorii evaluatori nu au voie să adauge criterii proprii.

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DOOM3 a deschis ușa

Programa pentru Evaluarea Națională cere o exprimare „corectă, adecvată și eficientă” în limba română. Reperele sunt DOOM3 și DEX. Ediția a treia a dicționarului ortografic, apărută la finalul lui 2021, a adus în jur de 3.600 de cuvinte noi, multe dintre ele împrumuturi din engleză. Institutul de Lingvistică le numește pe multe dintre ele „xenisme”.

Pe scurt: dacă un cuvânt e în dicționar, e scris corect și se potrivește în frază, nu poate fi motiv de depunctare.

O profesoară de la „Sf. Sava”: „Pentru mine e deranjant”

Nu toți profesorii sunt încântați. Cristina Văduva, profesoară de limba română la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, a declarat pentru aceeași publicație: „Aspectul pus în discuție este și pentru mine deranjant: a abuza de anglicisme. Eu, fire conservatoare, sunt iritată, dar pe un profesor din generațiile actuale acest fenomen nu cred că îl deranjează”.

La ore, spune ea, nu le permite elevilor să abuzeze de anglicisme. Admite totuși că limba se schimbă. Amintește comparația lingvistei Rodica Zafiu între influența engleză de azi și cea franceză din perioada pașoptistă. „Cum limba e un organism viu și neologismele intră în categoria mijloacelor de îmbogățire a vocabularului, ea se va «îmbogăți» mereu cu alți și alți termeni”, spune profesoara.

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