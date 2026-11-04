Episcopul ortodox care slujește la capătul de nord al Europei, de la Stockholm până la Svalbard și Groenlanda, vine la Sibiu să le vorbească tinerilor despre o întrebare pe care mulți și-o pun la început de drum: „Cum să nu-mi pierd sufletul încercând să-mi construiesc viitorul?”. Preasfințitul Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, va susține conferința joi, 19 noiembrie, de la ora 18:00, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie din Sibiu. Intrarea este liberă.

Un episcop crescut într-un sat năsăudean

Organizatorii îl prezintă pe ierarh ca pe un om care a crescut într-un sat din zona Năsăudului și a fost ucenic al Mitropolitului Bartolomeu Anania. Cuvântul său, scriu ei în anunțul evenimentului, „are mireasma pământului de acasă și lumina drumurilor lungi făcute departe de el”.

Tema serii: cum creștem fără să ne pierdem și cum ne zidim viitorul fără să ne vindem prezentul. Participanții sunt invitați să vină cu întrebările, nesiguranțele și visurile lor.

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Joi seară, în aula Facultății de Teologie

Când: joi, 19 noiembrie 2026, ora 18:00

joi, 19 noiembrie 2026, ora 18:00 Unde: Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, Facultatea de Teologie din Sibiu

Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, Facultatea de Teologie din Sibiu Intrare: liberă

Conferința face parte din programul Zilelor Șaguniene și este organizată de Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS), împreună cu Mitropolia Ardealului, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. Pe afișul oficial, evenimentul apare și printre manifestările dedicate Zilelor Sănătății Plămânilor.

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