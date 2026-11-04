Dorin Cioabă, autointitulatul rege internațional al romilor, acuză că a fost umilit și bruscat de mascații care au descins miercuri dimineață la locuința sa din Sibiu. Acesta susține că a fost trântit la podea și imobilizat cu arma îndreptată spre cap, deși nu a opus rezistență. În timpul intervenției, i s-ar fi făcut rău, fiind necesară chemarea unei ambulanțe. Revoltat de modul în care a fost tratat, Cioabă anunță că va depune plângere împotriva celor pe care îi acuză de abuz.

„Eram dezbrăcat. Mi-au pus piciorul pe spate și pușca la cap”

Momente de panică pentru Dorin Cioabă și familia sa, după ce mascații au descins la locuința acestuia din Sibiu. Regele internațional al romilor susține că intervenția a fost una disproporționată și că a fost tratat ca un infractor periculos, deși nu ar fi manifestat niciun comportament agresiv.

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▶ Vezi pagina acestui video: ”Eram dezbrăcat. Mi-au pus pușca la cap”: Dorin Cioabă anunță că îi reclamă pe mascații care au descins la el acasă — VIDEO

Vizibil afectat de cele întâmplate, Cioabă a povestit că oamenii legii ar fi spart poarta proprietății, iar după ce le-a deschis ușa și i-au prezentat mandatul de percheziție, l-ar fi obligat să se întindă pe podea. Susține că unul dintre mascați l-a imobilizat cu piciorul pe spate și cu arma la cap.

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„Au bătut la ușă după ce au spart poarta. Am auzit bătăi la ușă, ne-am deschis ușa, mi-au arătat un mandat, după care m-au pus aici jos, pe această pardoseală. Eram dezbrăcat. Mi-au pus piciorul pe spate și pușca la cap. Și am stat peste mine călare așa, cu ambele picioare, până am intrat în hipotermie din asta. Tremuram tot. După aceea, când au văzut care-i situația, că nu merge bine, le-am zis că sunt bolnav, să nu mă maltrateze. Așa, între timp i-au pus și pe ceilalți membri ai familiei pe jos, tot așa, pe băiat ținea cu piciorul”, a declarat Dorin Cioabă.

Acesta afirmă că nici ceilalți membri ai familiei nu ar fi

fost cruțați de intervenția în forță. Mai mult, susține că tratamentul aplicat în locuința sa ar fi fost diferit de cel de la alte proprietăți din cartier unde au avut loc percheziții.

Dorin Cioabă, revoltat de comportamentul mascaților

Regele romilor spune că este bolnav, urmează tratamente medicale și nu înțelege de ce a fost nevoie de o asemenea demonstrație de forță. Susține că nu este cunoscut ca o persoană violentă și că nu a încercat în niciun moment să se împotrivească percheziției.

„Eu sunt un om bolnav care iau tratamente. Nu se poate să… Eu nu sunt cunoscut ca un om agresiv, ca un om care am amenințat. Eu nu am bodyguarzi, eu nu am făcut declarații publice. Și să se comporte în felul acesta? S-au dus în tot cartierul. S-au mai dus la câteva case, dar nu s-au comportat cum s-au comportat cu mine”, a declarat Dorin Cioabă.

Ceea ce îl revoltă cel mai mult este faptul că, potrivit propriilor declarații, a cooperat cu anchetatorii încă din primul moment. Cioabă consideră că imobilizarea sa nu era justificată și susține că inclusiv unii dintre polițiștii prezenți ar fi apreciat ulterior că intervenția mascaților a fost exagerată.

„Dar am invitat să caute. Le-am spus «Poftiți!» Erau douăzeci contra mea și pe mine m-au ținut pe jos. Puteam eu să-i ameninț pe ei cu ceva? Efectiv, și ceilalți de la Poliția Economică, cei care au fost acolo, au zis și ei, la un moment dat, după ce s-a terminat, că nu se impunea, dar nu știe de ce au făcut colegii lor de la trupele speciale așa ceva”, a declarat Dorin Cioabă.

A ajuns să aibă nevoie de ambulanță. „Mi-a fost pusă viața în pericol”

Intervenția s-a încheiat cu solicitarea unui echipaj medical. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, un bărbat care acuza un atac de panică a fost evaluat miercuri dimineață de un echipaj cu medic, însă a refuzat transportul la spital.

Dorin Cioabă susține că starea de rău a apărut în timp ce era imobilizat și că tocmai oamenii legii au fost cei care au cerut ajutor medical, după ce au observat că nu se simte bine.

„M-au pus jos și până când mi s-a făcut rău… Când a văzut că mi s-a făcut rău, ei au dat telefon la salvare și au chemat salvarea. Mi-a fost pusă viața în pericol”, a declarat Dorin Cioabă.

Regele romilor anunță că îi va reclama pe mascați

Hotărât să nu lase lucrurile așa, Dorin Cioabă spune că va face demersuri oficiale împotriva celor care l-au imobilizat. Acesta invocă prezumția de nevinovăție și susține că nu i s-a comunicat nicio acuzație.

Cioabă este nemulțumit și de faptul că anchetatorii i-au ridicat telefonul mobil, despre care afirmă că este folosit în activitatea organizației internaționale pe care o reprezintă.

„O să îi reclam și o să fac o plângere către inspectorul-șef al SBI-ului. O să cer ca acea persoană care a acționat abuziv să fie trasă la răspundere. Eu mi-am deschis casa. Există prezumția de nevinovăție. Nu cunosc nicio vinuire, nu mi s-a adus nicio vinuire, ca și dovadă că n-au ridicat absolut nimic. Mi-au luat și telefonul, care este telefonul meu privat, nu este a niciunei… Este al organizației internaționale. Mi-au confiscat telefonul”, a declarat Dorin Cioabă.

Perchezițiile au vizat afaceri cu deșeuri metalice. Cinci tone de plumb, confiscate

Descinderile au avut loc în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, care a vizat activități ilegale de depozitare, prelucrare și gestionare a deșeurilor metalice în județul Sibiu.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, în urma controalelor desfășurate la mai multe proprietăți au fost descoperite instalații improvizate pentru topirea plumbului, care era ulterior transformat în lingouri și chiar în uși utilizate în radiologie.

Autoritățile au confiscat cinci tone de deșeuri de plumb și 200 de kilograme de aluminiu fără documente de proveniență. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 255.000 de lei și a fost dispusă suspendarea a două activități.

Dorin Cioabă susține că deșeurile vizate de anchetă nu îi aparțin și insistă că, în cazul său, percheziția nu justifica folosirea forței în maniera descrisă de el.

Deocamdată, acuzațiile privind comportamentul trupelor speciale reprezintă declarațiile lui Dorin Cioabă. Nu a fost prezentat și un punct de vedere oficial al structurilor care au efectuat intervenția cu privire la modul în care acesta și membrii familiei sale au fost imobilizați.

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