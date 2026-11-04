Distrigaz, operatorul de distribuție a gazelor, firma Amproperty Construct SRL și patru angajați ai celor două companii au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova, din București, în care au murit patru oameni, a anunțat miercuri Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, potrivit AGERPRES.

Inculpații sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Este vorba despre doi agenți de intervenție de urgență ai Distrigaz și doi instalatori ai Amproperty Construct, firmă autorizată de ANRE pentru verificarea și revizia instalațiilor de gaze. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Sectorului 5.

Distrigaz, sesizat de șapte ori înainte de explozie

Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025, la ora 09:08, la scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina nr. 3, din Sectorul 5. Patru persoane au murit, opt au fost rănite, toate cele 54 de apartamente ale scării au devenit de nelocuit, alte 96 de apartamente din vecinătate au fost avariate, iar 45 de mașini au fost distruse sau deteriorate.

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Potrivit procurorilor, cu o zi înainte, defecte ale unor cabluri electrice subterane au încălzit și au perforat în două puncte conducta de gaz din polietilenă care alimenta blocul. Gazul a ajuns în canalul termic, apoi în subsol, și s-a ridicat prin puțul liftului spre etajele superioare. Cea mai probabilă sursă de aprindere a fost o scânteie produsă la acționarea unui întrerupător, într-un apartament de la etajul 5.

Anchetatorii au stabilit că, între 16 octombrie, ora 07:08, și momentul exploziei, Distrigaz a fost sesizat de șapte ori despre mirosul de gaz la cele două blocuri vecine. Procurorii susțin că intervențiile au fost făcute de câte un singur agent, că incidentele au fost închise fără o fundamentare tehnică verificabilă și că echipele au plecat înainte ca defectul să fie localizat.

Ce le reproșează procurorii inculpaților

Primului agent Distrigaz, în vârstă de 54 de ani, i se impută că a făcut verificări incomplete la blocul care a explodat, fără să controleze efectiv subsolul și rețeaua de distribuție, și că s-a limitat la oprirea și sigilarea alimentării cu gaz a blocului. Al doilea agent, de 31 de ani, a intervenit de două ori la blocul vecin și, la a doua intervenție, deși măsurătorile indicau metan, a apreciat că incidentul nu se confirmă. Procurorii spun că, după plecarea lui, au mai trecut aproximativ șapte ore și jumătate până la explozie, timp în care locatarii puteau fi evacuați.

Cei doi instalatori ai Amproperty Construct, de 23 și 26 de ani, au lucrat la bloc în după-amiaza zilei de 16 octombrie. Potrivit rechizitoriului, deși au detectat gaz în imobil, au pus mirosul pe seama unor materiale arse și au plecat fără să anunțe operatorul de distribuție.

Pentru Rețele Electrice România, care avusese calitatea de suspect, procurorii au clasat cauza, considerând că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Sechestru de peste 68 de milioane de euro

În dosar s-au constituit părți civile 297 de persoane fizice și juridice. Procurorii au instituit sechestru pe bunurile inculpaților până la concurența a 68.095.536 de euro și 6.547.076 de lei, valoarea estimată a pagubei. Sechestrul a fost aplicat efectiv pe sediul Distrigaz, un teren de 15.306 metri pătrați cu nouă construcții, și pe bunuri ale unuia dintre agenții de intervenție.

Trei dintre persoanele cercetate au fost arestate în timpul anchetei, apoi eliberate. În prezent sunt sub control judiciar. În ancheta, care a durat aproximativ un an, au fost audiate peste 200 de persoane și au fost făcute trei expertize de specialitate.

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