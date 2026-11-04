Pe scurt: Cererile pot fi trimise și prin e-mail, poștă sau curier. Fermierii care au depus deja documentele își pot modifica suprafețele declarate la sediile APIA.

Fermierii care au înregistrat pierderi la culturile de porumb și floarea-soarelui mai pot solicita sprijinul financiar de urgență până vineri, 6 noiembrie 2026.

Termenul a fost anunțat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), potrivit Rador, care citează Radio România Actualități.

Bugetul total alocat depășește 155 de milioane de lei. Ajutorul financiar poate ajunge la 333 de lei pe hectar pentru suprafețele calamitate în proporție de peste 90%, iar plățile vor fi efectuate până la finalul anului 2026.

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Pentru a beneficia de fonduri, fermierii trebuie să fi depus cererea de plată pentru anul 2025 și să dețină un proces-verbal cu un grad de afectare de cel puțin 30%.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre ajutoarele pentru fermierii afectați de secetă, pentru culturile de porumb și floarea-soarelui din 2025. Perioada de depunere a cererilor a început pe 12 octombrie 2026.

Solicitările pot fi depuse fizic la centrele APIA sau transmise prin e-mail, poștă ori curier. Fermierii care au trimis deja cererile pot modifica suprafețele declarate la sediile instituției, a precizat APIA.

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