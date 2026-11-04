Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, își pierde postul de lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Comisia de Etică a UAIC a hotărât miercuri, 4 noiembrie, destituirea lui din funcția didactică sau de cercetare. Toader poate contesta decizia în termen de 30 de zile.

Potrivit comunicatului universității, preluat de Știrile ProTV și Adevărul, comisia a constatat abateri de la Legea nr. 199/2023 și de la Codul de etică al UAIC din 23 mai 2019: „folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”. Hotărârea a fost publicată în formă anonimizată pe site-ul universității.

Consiliere gratuită și drum înapoi pentru studentele care au renunțat

Universitatea și-a cerut, practic, scuze față de victime. „Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției”, se arată în comunicat. Mesajul către studente e direct: „nu sunteți singure și puteți conta pe sprijinul Universității”.

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UAIC le oferă gratuit consiliere psihologică. Dacă au mers sau vor să meargă la specialiști din afara universității, instituția spune că va plăti aceste servicii.

Studentele care și-au întrerupt sau abandonat studiile din cauza hărțuirii se pot întoarce. „Sunteți binevenite să reveniți la Universitate, iar UAIC vă asigură reluarea studiilor în aceleași condiții de care beneficiați anterior”, transmite universitatea. Cine a fost pe loc bugetat revine pe loc bugetat, cine a plătit taxă continuă în aceleași condiții.

Separat de procedura disciplinară, Toader este cercetat penal. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași l-au reținut pe 23 octombrie, acuzându-l de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, în legătură cu mai multe studente. A doua zi, Curtea de Apel Iași l-a arestat preventiv pentru 30 de zile.

Marți, 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația și l-a mutat în arest la domiciliu pentru 19 zile, până pe 21 noiembrie inclusiv. Nu are voie să comunice cu persoanele vătămate sau cu martorii. Decizia este definitivă. Până la o hotărâre judecătorească definitivă, Ionuț-Alexandru Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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