Pe scurt: Fritz invocă rezultatul estimat din Kansas pentru a susține că sistemele politice consolidate pot fi învinse. Mesajul său vizează și direcția parteneriatului strategic dintre România și SUA.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, 4 noiembrie 2026, că „MAGA va fi istorie”, după estimările CNN potrivit cărora democrații ar urma să preia controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului SUA.

Reacția a fost publicată dimineață pe Facebook, în timp ce numărătoarea voturilor continua, potrivit Mediafax.

„Bună dimineața istorică! Măcel electoral în SUA – democrații au obținut o victorie copleșitoare și vor avea o majoritate clară în ambele camere ale congresului. Donald Trump devine «lame duck», îi mai rămân doi ani de președinție fără putere în congres”, a scris Fritz.

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Președintele USR a susținut că alegătorii americani au votat pentru o schimbare clară, deși o schimbare a majorității în Senat părea imposibilă cu câteva luni înainte.

„Alegătorii americani au votat pentru o schimbare clară deși până acum câteva luni toată lumea a spus că e imposibil să se schimbe și senatul. Kansas, de exemplu, va trimite un senator democrat la Washington, DC pentru prima dată din 1932, lucru de neconceput până acum”, a precizat Fritz.

El a făcut o paralelă între situația politică din România, cea din SUA și rezultatele electorale din Ungaria și Serbia, susținând că mobilizarea poate învinge sistemele politice consolidate.

„Să nu mai auzim deci că nu putem câştiga, că suntem prea visători. După Ungaria şi Serbia, e încă un exemplu: Sistemul poate fi învins, dacă ne organizăm şi nu ne lăsăm intimidaţi”, a mai spus președintele USR.

Fritz atacă PSD și cere un parteneriat cu SUA fără apropiere de extrema dreaptă

Dominic Fritz a adresat și un mesaj direct PSD, făcând referire la nemulțumirile românilor legate de corupție și de creșterea prețurilor.

„Alegătorii americani au respins retorica de ură și politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei. Aviz borfașilor aroganți din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupția voastră afișată nerușinat, în timp ce prețurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura și pe voi”, a spus președintele USR.

În același mesaj, Fritz s-a referit la parteneriatul strategic cu SUA și la poziționarea României.

„MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcția extremei drepte. Suntem europeni și pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”, a declarat acesta.

Estimările CNN indică o majoritate democrată în ambele camere ale Congresului

Conform estimărilor CNN pentru alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, democrații sunt pe cale să obțină o victorie istorică și să preia controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

La momentul relatării, numărătoarea voturilor continua. Democrații ajunseseră la 224 de mandate în Camera Reprezentanților, față de 127 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați aveau 53 de mandate, iar republicanii 41, potrivit CNN.

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