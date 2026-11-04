Pe scurt: Plumbul ar fi fost transformat în lingouri și în componente pentru ușile cabinetelor de radiologie. La locuința lui Dorin Cioabă au fost găsite și 200 de kilograme de aluminiu.

Comisarii Gărzii de Mediu au găsit aproximativ cinci tone de deșeuri de plumb și o instalație improvizată de topire a metalelor la locuința lui Dorin Cioabă, din județul Sibiu, potrivit Știrilor Pro TV.

Comisarii au ajuns la casă cu mandate de percheziție. În urma verificărilor, au constatat că deșeurile erau depozitate fără documente de proveniență.

O parte dintre acestea ar fi fost prelucrate într-o instalație artizanală de topire. Mai exact, plumbul ar fi fost topit și transformat în lingouri, dar și în elemente folosite la fabricarea ușilor pentru cabinetele de radiologie.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, perchezițiile ar fi avut loc miercuri dimineață și ar fi fost efectuate de o echipă a Gărzii de Mediu București. În timpul controlului, lui Dorin Cioabă i s-ar fi făcut rău, acesta suferind un atac de panică.

Dorin Cioabă nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, având telefonul închis.

“Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit în această dimineață, pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat care a acuzat un atac de panică. După evaluare, bărbatul a refuzat transportul la spital.” a transmis SAJ Sibiu

Sute de kilograme de plumb și aluminiu

Pe lângă cantitatea de plumb, inspectorii au descoperit la locuință și 200 de kilograme de aluminiu.

Pentru neregulile constatate, comisarii au aplicat amenzi de 255.000 de lei. Totodată, au dispus suspendarea a două activități.

Declarații oficiale din partea Gărzii Naționale de Mediu

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu spun că acțiunea de la Sibiu a scos la iveală un circuit care pornea de la colectarea metalelor fără documente de proveniență și ajungea până la prelucrarea acestora în instalații improvizate. Potrivit instituției, plumbul era topit și transformat în lingouri sau chiar în produse precum uși pentru radiologie, în vederea valorificării ulterioare.

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, susține că astfel de situații nu mai pot fi tratate doar prin sancțiuni contravenționale și că este nevoie de intervenția organelor de cercetare penală atunci când există indicii privind activități ilegale complexe.

„Un fenomen infracțional complex cum este cel al gestionării ilegale a deșeurilor poate fi combătut doar prin abordarea penală. Putem observa faptul că acțiunile împotriva infracțiunilor de mediu au reprezentat o prioritate în ultimii ani”, a declarat Andrei Corlan.

Șeful Gărzii de Mediu spune că acțiunile comune cu structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost intensificate în ultimii ani, în special în cazurile care implică arderea sau prelucrarea ilegală a deșeurilor.

„Am intensificat controalele integrate și acțiunile mari în această zonă, care implică inclusiv arderi ilegale de deșeuri. Avem cifre în ultimii trei ani care demonstrează că activitatea de control în domeniu a înregistrat rezultate bune și foarte bune”, a mai precizat comisarul general.

Andrei Corlan atrage însă atenția că una dintre vulnerabilități rămâne modul în care sunt urmărite tranzacțiile cu deșeuri provenite de la persoane fizice.

„Legislația națională este încă vulnerabilă în ceea ce privește monitorizarea tranzacțiilor cu deșeuri provenite de la persoane fizice. De aceea, baza noastră de expertiză din teren este atât de valoroasă”, a declarat acesta.

Comisarul general consideră că informațiile obținute în timpul controalelor ar trebui folosite și pentru modificarea legislației, astfel încât cei care desfășoară activități ilegale să nu mai poată valorifica atât de ușor materialele rezultate.

„Poate contribui la promovarea de politici publice care să decupleze acești făptuitori de la capacitatea de a valorifica ușor rezultatul activităților ilegale”, a mai spus Andrei Corlan.

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