Totul a început cu o ofertă de muncă. În septembrie, un inginer software de la Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, a fost abordat de un presupus recrutor. Pe 29 octombrie, din portofelele companiei au dispărut active digitale de aproximativ 6,34 miliarde de dolari. Este cel mai mare furt din istoria criptomonedelor.

Binance a publicat pe 3 noiembrie un raport preliminar în care reconstituie atacul. Compania spune că nu a fost vorba de „o breșă izolată sau un simplu caz de phishing”, ci de o campanie în mai multe etape, pregătită luni de zile. FBI a atribuit atacul Coreei de Nord, mai exact grupării pe care o numește TraderTraitor, legată de grupul Lazarus, potrivit CoinDesk. Phenianul neagă orice implicare, notează BBC.

Un program de instalare otrăvit

În iunie, un inginer din echipa care administrează portofelele, numit în raport „Inginerul A”, a căutat pe internet un instrument de programare cu inteligență artificială. A descărcat o versiune modificată de Homebrew, un program cu care programatorii instalează alte programe pe Mac. Echipa de securitate a observat anomalia, i-a schimbat laptopul și i-a resetat parolele. Prea târziu: atacatorii aflaseră deja cine lucrează în echipa de portofele și ce face fiecare.

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Două interviuri care păreau în regulă

În septembrie a venit rândul „Inginerului B”. Profilul lui de pe o platformă legitimă de recrutare menționa experiența de la Binance. L-a contactat cineva care se prezenta drept director de proiect la o firmă care, în realitate, nu există.

Au urmat două interviuri. Primul, prin apel video, cu un presupus reprezentant de resurse umane. Ca să pară credibil, i-a arătat un cont de rețea socială plin de fotografii și clipuri personale. Binance descrie tactica drept „mai avansată și mai înșelătoare” decât ce întâlnise până atunci. Al doilea interviu s-a ținut pe o aplicație de chat populară, cu cineva care pretindea că e directorul general al firmei, relatează The Register.

Un test de programare cu surpriză

Spre finalul discuției, inginerul a primit o „temă”: un proiect de cod pe care trebuia să-l descarce pe calculatorul de serviciu. Testele practice sunt obișnuite la angajările în IT, așa că nimic nu părea în neregulă.

Codul ascundea însă un program malițios (malware), care a pornit singur în timpul instalării. Potrivit raportului Binance, acesta a înlocuit pyenv, un utilitar legitim pentru programatori, cu o copie falsă. Prin ea, atacatorii puteau trimite comenzi de la distanță. Antivirusul companiei nu a semnalat nimic, pentru că era un malware nou, nemaivăzut.

Asistentul AI, folosit ca trambulină

Pe 20 octombrie, de pe laptopul compromis, atacatorii au folosit un instrument intern de inteligență artificială al Binance ca să preia controlul asupra calculatoarelor a doi colegi din echipa de portofele: Inginerul A și un al treilea, „Inginerul C”. Pe laptopul lui A au găsit un token de implementare, adică o cheie digitală care permite lansarea de aplicații pe serverele companiei. Raportul nu explică de ce instrumentul AI a putut fi folosit astfel, observă The Verge.

Patru minute pentru 2,5 miliarde

Pe 29 octombrie, între 17:15 și 19:56, atacatorii au intrat pe calculatorul Inginerului C, au folosit cheia furată și au lansat un script care le-a dat acces la serviciul intern care semnează tranzacțiile din portofele. Banii au început să iasă la 20:05 (ora universală), potrivit CoinDesk.

Ca să nu poată fi opriți ușor, hackerii au profitat de EIP-7702, o funcție a rețelei Ethereum care permite unui portofel obișnuit să ruleze instrucțiunile unui program automat, numit contract inteligent. CoinDesk calculează că aproximativ 2,5 miliarde de dolari au plecat în mai puțin de patru minute.

Binance a suspendat imediat retragerile clienților, dar furtul a continuat. Portofelul era protejat prin MPC, un sistem în care dreptul de a semna e împărțit între mai multe componente, deci nu exista o singură cheie cu care permisiunea să fie anulată pe loc. Compania a reușit abia la 00:10, pe 30 octombrie.

Cine acoperă paguba

Potrivit Binance, aproximativ 2,85 miliarde de dolari au fost înghețați sau interceptați, iar compania va acoperi din bani proprii întreaga pierdere, astfel încât clienții să nu fie afectați. Sistemul de portofele a fost reconstruit, iar laptopurile și accesele inginerilor implicați au fost înlocuite. Richard Teng, co-CEO-ul Binance, a respins la CNBC ideea că totul s-ar fi datorat laptopului unui singur angajat: atacatorii „și-au construit drumul înăuntru timp de luni de zile”.

Cum arată un interviu capcană

Metoda nu e nouă. Chainalysis, firmă care urmărește circulația criptomonedelor, le numește „interviuri contagioase” și le atribuie hackerilor nord-coreeni pierderi de peste 14,3 milioane de dolari în ultimele 18 luni, din atacuri mai mici. Tiparul se repetă: un recrutor amabil, interviuri care par profesioniste, apoi o temă de descărcat și rulat. Regula de bază e simplă. Codul primit la un interviu nu se rulează pe calculatorul de serviciu, iar o firmă care insistă pentru asta merită verificată pe alte canale înainte de orice descărcare.

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