Imagini și detalii de la perchezițiile de acasă de la Dorin Cioabă: afacerile cu plumb ale „regelui romilor”, luate la puricat de polițiști și inspectori / video foto

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au descins miercuri dimineață la autointitulatul „rege al romilor”, Dorin Cioabă, vizat într-un dosar penal de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 723.000 de lei. Alături de un alt bărbat, acesta este acuzat de topirea și comercializarea ilegală a plumbului, fără autorizație de mediu și fără a înregistra veniturile, în urma perchezițiilor fiind indisponibilizate 18 tone de metal.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini și detalii de la perchezițiile de acasă de la Dorin Cioabă: afacerile cu plumb ale „regelui romilor”, luate la puricat de polițiști și inspectori — VIDEO

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 4 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Acțiuni Speciale, Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu, precum și al Gărzii Naționale de Mediu, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În fapt, în perioada 2023-2025, doi bărbați în vârstă de 57 și 47 de ani din Sibiu, prin intermediul a două societăți comerciale pe care le administrează, având ca obiect de activitate turnarea metalelor neferoase ușoare, au desfășurat activități de colectare, prelucrare, topire a materialelor neferoase, fără a deține autorizație de mediu.

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Produsele rezultate în urma acestor activități (plăci, bare, lingouri și rulouri) ar fi fost comercializate de cei doi, fără ca sumele de bani încasate din activitățile comerciale prestate să fie înregistrate în contabilitate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 723.000 de lei.

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În urma activităților desfășurate, polițiștii au indisponibilizat aproximativ 18.000 de kilograme de plumb, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, și au ridicat documente contabile și 5 telefoane mobile, în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au confiscat 4.000 de kilograme de deșeuri de plumb, în valoare de 24.000 de lei. De asemenea, în baza prevederilor OUG nr. 195/2005 și OUG nr. 92/2001, au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 225.000 de lei, precum și 2 sancțiuni complementare constând în suspendarea activității de utilizare a instalației de topire a plumbului.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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