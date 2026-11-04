Primăria Municipiului Sibiu a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2027. Deși cotele standard se mențin la nivelul anilor precedenți pentru a asigura predictibilitatea fiscală, administrația locală pregătește sancțiuni drastice pentru proprietarii de imobile lăsate în paragină, dar și facilități atractive pentru deținătorii de autovehicule nepoluante.

Supraimpozitare de 500% pentru proprietățile lăsate în paragină

Cea mai de impact măsură vizează aspectul urbanistic al orașului, stabilind că impozitul pe clădiri se majorează cu 500% pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității.

Aceeași penalizare de 500% se va aplica și în cazul terenurilor neîngrijite, aflate în intravilan. Încadrarea în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite se va face strict pe baza criteriilor stabilite și aprobate anterior prin hotărâre a Consiliului Local.

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Cotele standard pentru locuințe și bonificația de 10%

În ceea ce privește regimul rezidențial, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice se va stabili la cota de 0,08% din valoarea impozabilă a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice, cota propusă pentru anul 2027 este de 0,5% din valoarea impozabilă.

Contribuabilii persoane fizice care își achită cu anticipație impozitele pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie inclusiv, vor beneficia de o bonificație de 10%.

Facilități pentru mașinile ecologice și menținerea taxei de turism

Autovehiculele acționate electric beneficiază de un regim fiscal extrem de avantajos, impozitul anual stabilit fiind în valoare fixă de doar 40 lei/an. De asemenea, în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 sub 50 g/km, impozitul se reduce cu 30% din valoarea standard.

Pentru susținerea promovării la nivel național și internațional a municipiului ca atracție turistică, taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului Sibiu se menține la cota de 2% din valoarea totală a cazării.

Proiectul, în dezbatere publică

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data de 10.11.2026, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre. Recomandările pot fi transmise electronic, la adresa de e-mail pms@sibiu.ro, sau pot fi depuse letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.

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