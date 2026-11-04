Județul Sibiu, pe locul 5 în țară la profitul firmelor în 2025: 8,15 miliarde de lei, aproape 40% de la Romgaz

Pe scurt: Firmele profitabile cu sediul în județul Sibiu au raportat pentru 2025 un profit net cumulat de 8,15 miliarde de lei, al cincilea din țară, potrivit unei analize ListaFirme. Romgaz aduce singur 38,5% din această sumă.

Firmele profitabile cu sediul în județul Sibiu au raportat pentru 2025 un profit net cumulat de 8,15 miliarde de lei, al cincilea rezultat din țară, arată o analiză ListaFirme preluată de startupcafe.ro. Aproape 40% din sumă vine de la o singură companie, Romgaz.

Sibiul se află în clasament după București, Ilfov, Cluj și Timiș și înaintea unor județe mai mari, ca Bacău (8,02 miliarde de lei), Prahova (6,71 miliarde), Constanța (6,68 miliarde), Iași (6,12 miliarde) și Brașov (5,98 miliarde).

Romgaz, 3,14 miliarde de lei profit

Romgaz, compania de stat cu sediul în județul Sibiu, a raportat pentru 2025 un profit net de 3,14 miliarde de lei. Asta înseamnă 38,5% din profitul cumulat al tuturor firmelor profitabile din județ, potrivit analizei.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

La nivel național, Romgaz este a doua cea mai profitabilă companie dintre liderii de județ, după Hidroelectrica (3,34 miliarde de lei, București) și înaintea Pavăl Holding, compania de investiții a proprietarilor Dedeman (2,35 miliarde de lei, Bacău).

Analiștii ListaFirme notează că poziția Sibiului și a Bacăului în clasament este susținută în mare măsură de rezultatele unei singure companii. În Bacău, Pavăl Holding aduce 29,3% din profitul cumulat al firmelor profitabile din județ.

Romgaz este și una dintre cele patru companii controlate majoritar de stat care conduc clasamentele județene. Celelalte sunt Hidroelectrica, Compania Națională Aeroporturi București și Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice din Caraș-Severin.

Primele cinci județe adună 58,4% din profitul firmelor

Din cele 842.542 de companii active care au depus bilanțul pentru 2025, 509.791, adică aproximativ 60%, au raportat profit. Profitul lor net cumulat a ajuns la 239,06 miliarde de lei, echivalentul a 47,42 miliarde de euro.

Bucureștiul conduce detașat, cu 92,3 miliarde de lei, 38,61% din total. Urmează Ilfovul, cu 16,4 miliarde de lei, Clujul, cu 14,11 miliarde, și Timișul, cu 8,67 miliarde. Împreună cu Sibiul, primele cinci județe concentrează 58,4% din profitul firmelor profitabile din România, adică 139,62 miliarde de lei.

La coada clasamentului sunt Caraș-Severin, cu 617,82 milioane de lei, și Mehedinți, cu 623,42 milioane de lei.

„Aceste decalaje reflectă concentrarea marilor companii și a activității economice în câteva centre regionale”, spune Anca Spătaru, directorul executiv al ListaFirme.

Ce măsoară clasamentul

Datele arată distribuția profiturilor după sediul social al firmelor, nu neapărat după locul în care acestea lucrează efectiv. Profitul unei companii care operează în mai multe județe este trecut integral în județul în care este înregistrată.

Totodată, cifra cumulată adună doar rezultatele firmelor profitabile, fără să scadă pierderile celorlalte companii. Analiza a fost făcută pe datele financiare publice disponibile la 23 octombrie 2026.

Citește și: România coboară pe locul 32 în Europa la puterea de cumpărare. Sibiu e pe locul 5 în țară

Citește și: CON-A Sibiu, în topul constructorilor români: afaceri de 700 de milioane de lei în 2025

Citește și: Contract de 2 milioane de euro pentru Electromontaj Carpați Sibiu: lucrări la centrala Romgaz de la Iernut

Comentarii