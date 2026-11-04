Masa pacienților din spitale, 22 de lei pe zi: Rogobete spune că alocația ar putea crește „în scurt timp”

Pe scurt: Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că analizează creșterea alocației de hrană pentru pacienții internați, acum de 22 de lei pe zi, pe fondul TVA-ului, inflației și costurilor la energie mai mari.

Ministerul Sănătății analizează creșterea alocației pentru hrana pacienților internați în spitale, acum de 22 de lei pe zi, a declarat miercuri ministrul Alexandru Rogobete. El spune că a discutat subiectul cu premierul și că modificarea ar putea veni curând.

Ministrul a vorbit despre tariful de hrană la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, potrivit Mediafax. El a pus nevoia de creștere pe seama TVA-ului, a inflației și a costurilor la energie.

„Eu cred că în scurt timp vom putea veni cu o modificare a tarifului în sensul în care să fie crescută”, a spus Rogobete.

Ministrul a recunoscut că spitalele au dificultăți cu suma actuală. Nu a precizat însă cu cât ar urma să crească alocația și nici de când.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

De ce 22 de lei nu se compară cu prețul din restaurant

Rogobete spune că suma de 22 de lei pe zi nu este suficientă și că își dorește să fie majorată. El a explicat totuși că alocația nu trebuie comparată cu prețurile din restaurante, pentru că spitalele cumpără alimentele centralizat, pentru un an întreg, iar volumul mare duce la prețuri mai mici.

Cere în continuare fotografii cu mâncarea din spitale

Declarația vine după ce, la începutul săptămânii, ministrul le-a cerut pacienților și personalului medical să-i trimită fotografii cu mâncarea servită în spitale. Rogobete a spus că va publica atât exemplele bune, cât și pe cele mai puțin bune.

„Dacă acolo se poate, în alte spitale, unde lucrurile nu arată foarte bine, nu au nicio explicație”, a declarat ministrul.

Ministrul a cerut și o evaluare pentru reabilitarea bucătăriei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București și pentru cumpărarea echipamentelor necesare. Solicitarea a venit după ce fotografii recente au arătat că mâncarea primită acolo de pacienți nu arăta bine, iar Rogobete i-a cerut managerului spitalului să rezolve situația.

Citește și: Rogobete cere poze cu mâncarea din spitale: „Nu vreau rapoarte cosmetizate”

Citește și: Produse de la fermele din Sibiu, direct pe mesele școlilor și a spitalelor: Consiliul Județean caută soluții pentru producători

Citește și: Controale neanunțate în spitale, anunțate de Rogobete: Fără bijuterii și unghii false în terapie intensivă

Comentarii