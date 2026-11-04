Mașinile cu motor pe benzină sau motorină ar putea fi vândute în continuare și după 2035. Comisia pentru mediu a Parlamentului European (ENVI) a votat miercuri, 4 noiembrie, pentru relaxarea țintelor de emisii impuse producătorilor auto. Nu este însă o lege adoptată, iar interdicția din 2035 nu a fost abrogată: urmează votul în plen și negocierile cu statele membre.

Textul a trecut cu 48 de voturi pentru, 30 împotrivă și două abțineri, potrivit comunicatului Parlamentului European. La baza lui stă un compromis negociat de trei grupuri politice mari: Partidul Popular European (PPE), Socialiștii și Democrații (S&D) și Renew Europe.

87,5% în loc de 100%, plus un bonus pentru oțelul european

Regulile actuale cer ca, din 2035, emisiile de CO2 ale flotei de mașini noi vândute de fiecare producător să scadă cu 100% față de nivelul din 2021. Practic, doar mașini cu zero emisii la eșapament. Europarlamentarii din comisie vor ca ținta să coboare la 87,5%.

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Restul de până la 95% ar putea fi acoperit cu credite pentru folosirea oțelului cu emisii reduse de carbon produs în Uniunea Europeană, plafonate la 7,5 puncte. Propunerea merge mai departe decât cea a Comisiei Europene din decembrie 2025, care cobora ținta doar la 90%, notează Economica.net.

Pentru șoferi, efectul ar fi simplu de înțeles. Dacă varianta trece, în showroom-uri ar putea rămâne și după 2035 modele cu motor termic, hibride plug-in și electrice cu autonomie extinsă (range extender). Nu orice mașină, ci în limita țintei de emisii pe care fiecare producător trebuie să o respecte pentru întreaga flotă.

Raportorul dosarului, italianul Massimiliano Salini (PPE), a declarat că acordul „marchează un punct de cotitură pentru industria auto europeană”. „Înmatricularea mașinilor cu motor cu ardere internă fără obligații de compensare ar rămâne posibilă, protejând libertatea tehnologică”, a spus acesta, citat în comunicatul Parlamentului.

Pachetul mai prevede ca mașinile alimentate exclusiv cu combustibili regenerabili sau cu emisii reduse, care respectă anumite criterii, să fie considerate vehicule cu emisii zero, la fel ca electricele. Electricele mici, de cel mult 4,2 metri și fabricate în UE, ar conta ca 1,4 vehicule în calculul emisiilor medii ale unui producător. Cele foarte eficiente, tot made in UE, ar conta ca 1,2.

Ținte mai mici și pentru autoutilitare

La dube, comisia propune o reducere a emisiilor de 35% până în 2030, față de 40% în textul Comisiei Europene și 50% în regulile în vigoare. Pentru 2035, ținta ar scădea de la 100% la 80%.

Plenul Parlamentului European ar urma să voteze mandatul de negociere în decembrie. Abia apoi încep discuțiile cu Consiliul UE, unde guvernele statelor membre încă analizează propunerea. Forma finală a regulilor poate arăta diferit.

Interdicția din 2035 a stârnit discuții încă de la început. În 2022, un sibian le scria europarlamentarilor cât de afectați vor fi românii. Iar pentru cine cântărește acum între benzină și electric, costurile de utilizare rămân un argument: diferențele sunt tot mai mari în favoarea mașinilor electrice.

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