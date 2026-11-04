Pe scurt: După planurile de eliminare a posturilor din marketing, resurse umane și tehnologie, Disney pregătește noi reduceri. Restructurarea include și concedieri care vor continua în 2027.

Compania americană de divertisment Disney intenționează să concedieze câteva mii de angajați, iar unor manageri li s-a cerut să reducă cheltuielile cu până la 20%, potrivit unor surse familiarizate cu planurile grupului, citate de CNBC, relatează Știrile ProTV.

Măsurile fac parte dintr-un nou program de restructurare, prin care Disney urmărește reducerea costurilor și creșterea eficienței operaționale, potrivit News.ro. Compania nu a precizat numărul exact al posturilor care vor fi eliminate în această etapă.

Este un nou val de concedieri de la preluarea conducerii Disney de către Josh D’Amaro, la începutul anului 2026.

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Disney a anunțat reduceri de posturi și în aprilie și septembrie

În aprilie 2026, compania anunțase planuri pentru eliminarea a până la 1.000 de posturi, în principal din departamentele de marketing. În septembrie 2026, Disney a pregătit desființarea altor aproximativ 300 de locuri de muncă, în special din resurse umane și tehnologie.

Conducerea avertizase încă din august 2026 că ar putea urma noi reduceri de personal. Într-o scrisoare adresată acționarilor, directorul general Josh D’Amaro și directorul financiar Hugh Johnston au explicat că grupul urmărește diminuarea cheltuielilor pentru a elibera resurse destinate investițiilor și dezvoltării afacerilor.

Tot în august 2026, Disney a introdus un program de pensionare anticipată pentru anumite categorii de angajați. Directoarea de resurse umane, Sonia Coleman, a precizat atunci că restructurarea include și concedieri involuntare, începute deja în unele divizii și programate să continue în 2027.

Potrivit raportului financiar anual, Disney avea aproximativ 231.000 de angajați la sfârșitul exercițiului financiar 2025, încheiat în septembrie.

Netflix și Skydance pregătesc, de asemenea, reduceri de personal

Planurile Disney se înscriu într-un val mai amplu de restructurări în industria divertismentului. În octombrie 2026, Netflix a anunțat că intenționează să concedieze aproximativ 6% din angajați.

Skydance, grupul rezultat din combinarea Paramount și Warner Bros. Discovery, pregătește reduceri de personal pentru a realiza economii și sinergii de aproximativ 6 miliarde de dolari în trei ani.

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