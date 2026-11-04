Pe scurt: Proprietarul lanțului hotelier Împăratul Romanilor readuce în prim-plan o investiție din centrul Capitalei. Proiectul poartă numele Unirea Business Center.

Milionarul sibian Aurel Eugen Muntean, în vârstă de 71 de ani, a reactivat proiectul imobiliar pentru fostul „Circ al Foamei” de la Unirii, din București. Informația a fost publicată de HotNews.ro, care citează informații obținute de Profit.ro.

Reluarea proiectului vine după 10 ani de blocaj. Planul de transformare a imobilului este astfel readus în atenție după un deceniu în care investiția a rămas blocată.

Clădirea vizată se află în centrul Bucureștiului, în spatele mall-ului Unirea Shopping Center. Este imobilul cunoscut sub denumirea de „Circul Foamei” de la Unirii.

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Proiectul prevede transformarea fostului complex într-o clădire de birouri cu spații comerciale la parter. Cele două funcțiuni sunt prevăzute în planul reactivat de omul de afaceri sibian.

Investiția este prezentată sub numele Unirea Business Center. Imaginea care însoțește informațiile publicate, atribuită Profit.ro, ilustrează aspectul propus pentru clădire.

Aurel Eugen Muntean este proprietarul lanțului hotelier Împăratul Romanilor. Omul de afaceri deține și magazinul Victoria, situat în centrul Capitalei.

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