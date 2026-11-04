Pe scurt: Programul celor două zile include Utrenia, Acatistul Sfântului Nectarie și Sfânta Liturghie. Accesul la capela de pe strada Constantin Noica se face din strada Independenței.

Moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfântului Luca al Crimeei vor fi scoase spre închinare pe 8 și 9 noiembrie 2026, la capela Spitalului Municipal Sibiu.

Evenimentul este organizat cu ocazia sărbătoririi hramului lăcașului de cult, potrivit AGERPRES, care citează un anunț publicat pe pagina de Facebook a unității medicale.

Prima zi a programului religios, 8 noiembrie 2026, coincide cu sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Reprezentanții spitalului au anunțat că slujbele vor începe la ora 8:30, cu Utrenia.

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De la ora 9:30 este programată Sfânta Liturghie

De la ora 9:30 este programată Sfânta Liturghie. Moaștele celor doi sfinți vor fi expuse spre închinare în cadrul programului anunțat pentru această zi.

Pe 9 noiembrie 2026, când este sărbătorit Sfântul Ierarh Nectarie, slujbele vor începe la ora 9:00. Prima slujbă din program este Acatistul Sfântului.

La ora 9:30 va începe Sfânta Liturghie de hram. Moaștele vor rămâne expuse spre închinare și pe 9 noiembrie, iar programul religios se va încheia la ora 19:00.

Capela Spitalului Municipal Sibiu îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ierarh Nectarie. Lăcașul de cult se află pe strada Constantin Noica nr. 20, iar accesul se face din strada Independenței.

Sfantul doctor Luca al Crimeii

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