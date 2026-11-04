Pe scurt: O motocicletă oprită pe strada Teascului și un scuter verificat pe strada Văii au dus la două dosare penale, fiecare pentru două infracțiuni.

Doi tineri din Sărata și Gura Râului sunt cercetați penal după ce au condus fără permis, pe vehicule neînmatriculate. Cele două cazuri au fost constatate marți, 3 noiembrie 2026, potrivit IPJ Sibiu.

Prima oprire a avut loc în jurul orei 13:00, pe strada Teascului din Sărata. Polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au tras pe dreapta o motocicletă condusă de un localnic de 20 de ani.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodată, motocicleta pe care o conducea era neînmatriculată.

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Al doilea caz a fost constatat în aceeași zi, în jurul orei 17:10, pe strada Văii din Gura Râului. Acolo, polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au oprit un scuter condus de un localnic de 19 ani.

Verificările au arătat că nici acesta nu avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Scuterul era, de asemenea, neînmatriculat.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre doi bărbați prinși fără permis la Nou și Avrig, dintre care unul a fost reținut.

La fiecare dintre cele două secții de poliție rurală a fost deschis câte un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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