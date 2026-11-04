Motocicliștii din Sibiu vor acces pe benzile de autobuz: un consilier local pregătește o propunere către Primărie

Motocicliștii din Sibiu atrag atenția asupra posibilității ca motocicletele și mopedele să circule pe benzile destinate transportului public. În acest context, motocicliștii sibieni vor ca și administrația locală să permită accesul pe benzile de autobuz din oraș, considerând că măsura ar putea contribui la fluidizarea traficului. Aceștia propun și amenajarea unor spații speciale în fața semafoarelor, unde să se poată poziționa în siguranță.

Pentru motocicliștii din Sibiu, accesul pe benzile de transport în comun ar reprezenta un avantaj important, mai ales în orele de vârf, când traficul este aglomerat. Victor Leția, motociclist din Sibiu, spune că folosirea mai eficientă a vehiculelor pe două roți ar putea însemna mai puține mașini în trafic și o circulație mai fluentă. El propune ca Primăria Sibiu să analizeze posibilitatea introducerii acestei măsuri și în municipiul Sibiu.

Pe lângă prevederea referitoare la benzile de transport public, noua lege reglementează și înaintarea motocicliștilor, mopediștilor și bicicliștilor pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Aceștia pot face acest lucru cu o viteză de cel mult 20 km/h, dacă au suficient spațiu lateral și nu îi stânjenesc pe ceilalți participanți la trafic.

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Noi măsuri propuse de motocicliștii sibieni

Dincolo de modificările legislative, motocicliștii sibieni consideră că Primăria Sibiu ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație prin câteva măsuri concrete.

Consilierul local Victor Leția va propune Primăriei Sibiu să permită circulația motocicletelor și pe benzile destinate autobuzelor. De asemenea, acesta consideră utilă amenajarea unor spații speciale în fața semafoarelor, înaintea liniei de oprire, unde motocicliștii să se poată poziționa în siguranță după înaintarea printre mașini. Un astfel de sistem este întâlnit în alte țări europene, inclusiv în Italia.

Motociclistul apreciază, totodată, deschiderea de care administrația locală a dat dovadă în ceea ce privește amenajarea locurilor de parcare pentru motociclete. „Sibiul este printre puținele orașe care au construit parcări pentru motocicliști. Aici a existat o deschidere, înainte de a fi obligatoriu prin lege. Poate nu ar fi necesare în toate parcările cu peste șase locuri, dar este bine că există această preocupare. Avem parcări amenajate”, a mai spus Victor Leția.

Accesul motocicletelor pe banda destinată autobuzelor

În opinia sa, filtrarea traficului era deja practicată și, în multe situații, tolerată de polițiști, însă noua lege stabilește criterii clare și uniforme de aplicare.

Dragoș Dumitru atrage atenția că două dintre măsurile importante, respectiv amenajarea unui spațiu de trei metri în fața semafoarelor și permiterea accesului motocicletelor pe benzile dedicate transportului public, depind în continuare de deciziile administratorilor drumurilor. „Ambele sunt măsuri binevenite, însă rămâne la latitudinea primăriilor dacă aleg sau nu să le adopte”, a precizat motociclistul.

În final, acesta transmite un mesaj șoferilor, amintind că motocicliștii sunt participanți vulnerabili la trafic, asemenea bicicliștilor și pietonilor. „În trafic, motociclistul este un participant vulnerabil, la fel ca biciclistul sau pietonul. Mai multă atenție din partea șoferilor față de acești participanți la trafic nu ar strica deloc”, a concluzionat Dragoș Dumitru.

Primăria Sibiu: Benzile de autobuz au fost create exclusiv pentru transportul public

În ceea ce privește posibilitatea ca motocicletele să circule pe benzile dedicate transportului public, Primăria Sibiu a explicat anterior că acestea au fost amenajate cu un scop precis: prioritizarea autobuzelor și respectarea programului de circulație.

„Benzile dedicate transportului public local de călători au fost create pentru a prioritiza mijloacele publice de transport în comun în trafic, crescând astfel gradul în care acestea se conformează cu programul de circulație. Mai mult, în ghidul de finanțare al programului european prin care a fost modernizată Calea Dumbrăvii, incluzând amenajarea benzii speciale, se indică faptul că aceste benzi trebuie să fie utilizate exclusiv pentru mijloace de transport public de călători. Menționăm că pentru obținerea finanțării europene nerambursabile este obligatorie respectarea prevederilor acestui ghid. Astfel, sistemul de circulație aplicat pe Calea Dumbrăvii a fost aplicat și în cazul benzii dedicate de pe Calea Cisnădiei, pentru un mod unitar de utilizare a acestor culoare speciale”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

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Motocicliștii cer mai multă atenție din partea șoferilor

Irina, o altă motociclistă din Sibiu, salută inițiativa legislativă și consideră că aceasta reprezintă un pas important spre reguli mai bine adaptate realităților din trafic.

„Vreau să salut și să apreciez această inițiativă de schimbare a legislației în ceea ce îi privește pe motocicliști. Este un demers important care merită susținere, deoarece motocicliștii fac parte din traficul rutier și au nevoie de reguli adaptate realităților cu care se confruntă zi de zi. Sper ca această inițiativă să fie tratată cu seriozitate și să ofere mai multă siguranță în trafic, în primul rând, respect și echitate pentru toți cei care aleg să meargă pe două roți, încurajând astfel deplasarea cu acest mijloc de transport”, a transmis Irina.

La rândul său, Dragoș Dumitru consideră că noile prevederi pot avea efecte pozitive atât asupra siguranței motocicliștilor, cât și asupra traficului din marile orașe.

Acesta amintește că legea vine în completarea unei alte modificări legislative, care permite anumitor posesori de permis categoria B să conducă motociclete de 125 cmc, cu transmisie automată, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. „Cinci motocicliști în trafic, pe aceeași stradă, înseamnă cinci mașini în minus pe acea stradă. Decongestionarea traficului în marile centre urbane cu ajutorul transportului pe două roți nu este o noutate. Este un sistem bine implementat în marile capitale ale lumii de zeci de ani”, explică Dragoș Dumitru.

Dragoș subliniază și importanța siguranței motocicliștilor în momentul în care înaintează printre mașinile oprite. „Un aspect care merită o atenție deosebită este siguranța motocicliștilor. În fața semaforului ești mai în siguranță decât la capătul unei coloane de mașini”, spune acesta.

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Despre lege: „Este foarte bună”

Victor Leția, motociclist din Sibiu, consideră că noua lege este binevenită, mai ales pentru că elimină interpretările diferite ale polițiștilor în ceea ce privește înaintarea motocicletelor printre mașinile oprite în coloană. „Legea este foarte bună. Noi am încercat să facem lucrurile astea de mai mult timp. Până la urmă, toată comunitatea moto a fost în spate și s-a realizat această lege.

De ce este bună? Mersul printre coloanele de mașini la semafor era până acum o chestiune ciudată. Depindea de ce polițist întâlneai. Unii îți luau permisul, alții îți spuneau că nu este depășire dacă nu treci de axul drumului. Părerile erau împărțite. Prin această lege s-a clarificat: poți să treci printre mașini cu până la 20 km/h, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute”, a explicat Victor Leția.

Acesta spune că noua reglementare este benefică nu doar pentru motocicliști, ci și pentru șoferi, deoarece vehiculele pe două roți pot elibera spațiu în trafic și pot contribui la reducerea aglomerației.

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