Noul prefect al județului Sibiu, Florian Giubega și-a început seria vizitelor de lucru la instituțiile din teritoriu cu Direcția Județeană de Mediu.

Acesta a participat la ședința Comitetului de Avizare Tehnică și spune că vrea să afle direct problemele cu care se confruntă instituțiile publice și să pună interesul cetățenilor în centrul activității Prefecturii.

Vizita de la Direcția Județeană de Mediu a fost prima deplasare de lucru făcută de prefect în afara sediului Instituției Prefectului de la preluarea mandatului.

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Prefectul a precizat că a vrut să cunoască activitatea instituției, dificultățile întâlnite de angajați, situațiile din teren și modul în care sunt soluționate problemele care îi privesc direct pe sibieni.

„Astăzi am avut prima vizită de lucru în afara Instituției Prefectului, la Direcția Județeană de Mediu, unde am participat la ședința Comitetului de Avizare Tehnică. Am dorit să cunosc îndeaproape activitatea instituției, provocările cu care se confruntă, realitățile din teren și modul în care sunt abordate problemele care privesc comunitatea noastră”, a transmis prefectul.

Acesta spune că intenționează să fie prezent în instituțiile pe care Prefectura le coordonează sau le monitorizează și să discute direct cu reprezentanții lor.

„Cred că rolul prefectului nu este doar acela de a coordona și monitoriza activitatea instituțiilor din teritoriu, ci și de a fi prezent, de a asculta, de a înțelege problemele și de a contribui la găsirea soluțiilor”, a mai precizat acesta.

Una dintre prioritățile anunțate pentru mandat este o colaborare mai strânsă între Prefectură, instituțiile centrale, administrațiile locale, mediul de afaceri și cetățeni.

„Așa cum am afirmat încă de la începutul mandatului, îmi doresc o Instituție a Prefectului deschisă dialogului și colaborării, care să reprezinte o punte reală de legătură între instituțiile centrale, administrația publică locală, mediul economic și cetățeni”, a transmis prefectul.

Acesta a anunțat că va pune accent pe dialog, transparență, responsabilitate și colaborarea dintre instituțiile publice.

„Pentru că, dincolo de proceduri, atribuții și instituții, trebuie să nu pierdem niciodată din vedere esențialul: în centrul tuturor deciziilor și acțiunilor noastre trebuie să se afle cetățeanul și interesul său”, a mai transmis prefectul Sibiului.

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