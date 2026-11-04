Pe scurt: Christiana Budică, prima româncă deținătoare a titlului mondial la Muay Thai, obținut la Tallinn în 2012, predă religia la Școala Gimnazială din Ațel. Alături de soțul său, organizează antrenamente de arte marțiale și ateliere de pictură pentru comunitate.

Christiana Budică, profesoară de religie la Ațel, îmbină orele de la școală și pictura de icoane cu antrenamentele de arte marțiale. Povestea sportivei care a obținut în 2012, la Tallinn, titlul mondial la Muay Thai a fost prezentată de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Christiana și soțul său, Octavian, au lăsat Bucureștiul pentru Ațel, comună din nordul județului Sibiu, aflată la câțiva kilometri de granița cu județul Mureș. „Locuim într-o veche casă săsească. Aici, casele au ceva special, care vine din secolele de existență”, spune ea despre noul cămin.

La început, alergările sale matinale au stârnit curiozitatea localnicilor. „Mă trezeam la cinci dimineața să alerg prin sat. M-a oprit o vecină să-mi spună că, dacă ar fi fost mai tânără, ar fi alergat cu mine”.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Christiana a ales Teologia și a continuat să câștige medalii în ring

A început să practice arte marțiale și, în timpul liceului, a devenit campioană națională la kyokushin, a câștigat bronzul la europene și s-a clasat pe locul opt la mondiale. Visa să devină medic, dar a ales Facultatea de Teologie din București, unde a absolvit Secția Artă Sacră și Pictură Iconografică.

Întrebată dacă bătaia este ruptă din Rai, Christiana a răspuns: „De acolo a căzut. Sfinții sunt bătuți în pustie de forțele întunericului. Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt.”

În ring este cunoscută drept „Mongol”, nume care, potrivit prezentării, înseamnă „Neînvins”. În 2012, la Tallinn, a devenit prima româncă deținătoare a titlului mondial la Muay Thai, după ce a luptat în cușcă. Postarea o prezintă și drept prima și, la momentul relatării, singura româncă deținătoare a trofeului mondial la arte marțiale mixte și kickboxing.

Au urmat numeroase medalii la kempo și MMA. Christiana spune că, în fiecare luptă, a avut convingerea că Dumnezeu îi este alături. Despre teama de a pierde și dorința de a câștiga, explică: „Depinde cum te raportezi la pierdere sau câștig. Important este ca atunci când pierzi să cauți lucrul sau învățătura care îți aduce un câștig.”

Din septembrie predă religia la Școala Gimnazială din Ațel. „Copiii de la țară sunt mai respectuoși decât cei din marile orașe. Aici, când trec pe lângă un adult, dau bună ziua. Prin ochii lor Îl văd pe Dumnezeu”, spune profesoara.

Elevii îi cunosc și cariera sportivă. „M-au găsit pe YouTube”, povestește Christiana.

Soții Budică organizează antrenamente și ateliere de pictură în Ațel și în satele vecine

Dincolo de orele de religie și de pictat icoane, Christiana le este copiilor și antrenoare de arte marțiale, alături de soțul său. „Din aprilie organizăm astfel de cursuri în căminul cultural, loc în care avem și ateliere de pictură. Sunt 51 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani, care vin la antrenamente. La pictură participă și adulți”, spune Octavian Budică, fost sportiv de performanță, în prezent antrenor, jurnalist și producător de film.

Antrenamentele de arte marțiale au fost extinse și în Alma, Șmig și Giacăș. „Nu învață doar un sport, ci și istorie și geografie. Le vorbim despre locurile de unde provin artele marțiale, oamenii care le-au practicat și istoria lor”, explică Octavian.

Peste 100 de tineri sunt implicați în activitățile Asociației Cultural-Sportive „Mongol”, condusă de soții Budică. Cei doi își doresc să dezvolte activitatea sportivă din comună: „Ne dorim o sală de sport cu ring de luptă și campionate balcanice și europene. Ațelul poate deveni un punct de referință pe harta artelor marțiale, avem potențial”, spune Octavian Budică.

Christiana a ajuns și în lumea filmului, interpretând rolul unei războinice mongole. Pelicula a fost prezentată la numeroase festivaluri internaționale, unde, potrivit postării, a fost bine primită de critici.

Despre alegerile sale, campioana devenită profesoară de religie și pictor iconograf spune: „Nu am absolut niciun regret. Câteodată mă gândesc că aș fi putut exersa mai mult tenisul în vremea copilăriei.”

Din experiențele de la clasă, își amintește răspunsurile copiilor la o întrebare despre rugăciune: „I-am întrebat de unde vine rugăciunea «Tatăl nostru». Cei mai mulți au spus că de la «mami» sau de la «buni», adică de la acele femei care le-au mijlocit legătura cu Dumnezeu.”

Comentarii