Pe scurt:
Accidentul s-a produs în jurul orei 02:30 și s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferița a fost însoțită la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
O femeie de 31 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, este cercetată penal după un accident pe strada Grigore Ionescu din Cisnădie, produs miercuri, 4 noiembrie 2026, în jurul orei 02:30, potrivit IPJ Sibiu.
Polițiștii orașului Cisnădie au intervenit la fața locului. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.
Din primele verificări a reieșit că, în timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Ionescu, femeia ar fi pierdut controlul direcției de deplasare. Mașina s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile.
Polițiștii au testat-o alcoolscopic pe conducătoarea auto. Aparatul a indicat o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.
După testare, șoferița a fost însoțită la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Poliția Orașului Cisnădie a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
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