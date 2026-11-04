Pe scurt: De la evaziune fiscală și contrabandă până la infracțiuni informatice și tăieri ilegale de arbori, anchetele vizează numeroase fapte. Polițiștii execută și mandate de aducere și instituie sechestre asupra bunurilor identificate.

Operațiunea „Jupiter”, începută luni, 2 noiembrie 2026, continuă miercuri, 4 noiembrie 2026, cu 87 de acțiuni operative în București și în mai multe județe din țară.

Polițiștii pun în aplicare 346 de mandate de percheziție domiciliară, potrivit unui comunicat al Poliției Române, citat de Mediafax.

Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. În dosarele vizate, prejudiciile stabilite depășesc 26,6 milioane de lei. Valoarea totală a pagubelor urmează să fie determinată pe măsură ce cercetările continuă.

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Anchetele vizează de la evaziune fiscală până la infracțiuni motivate de ură

Potrivit Poliției Române, cercetările vizează evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, falsul și uzul de fals, falsul informatic, punerea în circulație de produse contrafăcute, abuzul în serviciu și infracțiunile la regimul jocurilor de noroc.

Sunt investigate și fapte de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, braconaj, tăiere ilegală și furt de arbori, proxenetism, tâlhărie, furt calificat, infracțiuni informatice, fapte ilegale la regimul deșeurilor, furt de energie electrică, precum și infracțiuni motivate de ură și instigare publică.

Polițiștii execută mandate de aducere și instituie sechestre

Pe lângă cele 346 de mandate de percheziție domiciliară, operațiunea include activități distincte pentru punerea în executare a unor mandate de aducere și instituirea unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor și valorilor identificate în dosarele penale.

Anchetatorii urmăresc strângerea probelor necesare soluționării cauzelor, stabilirea situației de fapt, identificarea persoanelor implicate și a răspunderii fiecăreia, precum și dispunerea măsurilor legale. Un alt obiectiv este destructurarea circuitelor și mecanismelor folosite pentru comiterea faptelor.

„Acțiunile desfășurate urmăresc apărarea patrimoniului public și privat, protejarea circuitului economic, garantarea siguranței cetățenilor și menținerea ordinii publice, concomitent cu protejarea mediului și a resurselor naturale”, a precizat Poliția Română.

Percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, folosit pentru descoperirea și strângerea probelor necesare soluționării unei cauze. Efectuarea unei percheziții nu poate încălca principiul prezumției de nevinovăție.

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