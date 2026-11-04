O amplă acțiune a polițiștilor și procurorilor DIICOT a avut loc în 3 noiembrie 2026 în județele Alba, Hunedoara, Prahova și Timiș, într-un dosar privind o grupare suspectată că ar fi obținut bani din comercializarea ilegală de artefacte. În paralel, autoritățile au făcut percheziții și în Austria.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și cei ai brigăzilor de combatere a criminalității organizate Alba Iulia și Timișoara, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară.

Simultan, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din România, au fost efectuate două percheziții și în Salzburg, Austria.

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Potrivit anchetatorilor, patru inculpați și opt suspecți ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată care ar fi urmărit obținerea unor importante beneficii materiale din comercializarea unor artefacte.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat 177 de monede cu urme de oxidare, două monede aurii, două obiecte metalice care par a fi tesle dacice, două vârfuri de săgeți, 26 de inele, 20 de catarame, 12 clopote, pandantive, embleme decorative pentru uniformă și mai multe obiecte de ornament.

Au fost găsite și zece detectoare de metale, un spectometru pentru metale și șase bidoane cu soluție de acid nitric.

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▶ Vezi pagina acestui video: Percheziții în România și Austria într-un dosar privind traficul de artefacte: patru persoane plasate în control judiciar — VIDEO

Printre obiectele ridicate se află și un obiect metalic ruginit în formă de cap de topor, fragmente de minereu, un recipient metalic cu urme de oxidare, cuie, o bucată de cremene și mai multe autorizații pentru deținerea detectoarelor de metale.

Artefactele vor fi expertizate pentru a se stabili dacă pot fi clasate în patrimoniul cultural național. Specialiștii urmează să stabilească proveniența, autenticitatea, vechimea și valoarea obiectelor.

În cazul celor patru inculpați, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Comunicatul integral al autorităților

„La data de 3 noiembrie 2026, polițiștii Direcției de Investigații Criminale și brigăzilor de combatere a criminalității organizate Alba Iulia și Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara, au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Hunedoara, Alba, Prahova și Timiș, într-o cauză privind comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave, accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizarea prealabilă, prev. de art. 26 din O.G. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și tăinuire.

Simultan, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din România, au fost efectuate și două percheziții domiciliare în orașul Salzburg, Austria.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, 4 inculpați și 8 suspecți ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale din comercializarea de artefacte.

În urma perchezițiilor efectuate ieri, au fost descoperite și ridicate un obiect din metal ruginit sub forma unui cap de topor, 177 de monede care prezintă urme de oxidare, 2 monede aurii, o bucată de fragment minereu, o bucată minereu de formă circulară, cu gaură în mijloc, un obiect în formă de oală din metal, cu urme de oxidare, ce prezintă diverse deformări, 2 obiecte metalice în formă de lamă de topor cu urme de uzură, ce par a fi tesle dacice, 2 vârfuri de săgeți care de asemenea prezintă urme de oxidare, cuie prezentând urme de oxidare, 20 de catarame, piesele unei cataramei, 26 de inele prezentând urme de oxidare, 12 clopote (dintre care două incomplete – fără limbă), 2 pandantive, 7 embleme decorative pentru uniformă, 5 obiecte de ornament, o bucată de cremene, 10 detectoare de metale, un spectometru pentru metale, folosit pentru identificarea și analizarea compoziției chimice a materialelor, 6 bidoane conținând soluție de acid nitric, mai multe autorizații de deținere a detectoarelor de metale, precum și alte mijloace de probă.

Artefactele ridicate urmează a fi examinate și evaluate de către experți, pentru a se stabili dacă sunt susceptibile de clasare în patrimoniul cultural național, valoarea acestora, zona din care provin, autenticitatea și vechimea acestora.

Față de cei 4 inculpați, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara au luat, în cursul acestei zile, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Activitățile de urmărire penală sunt continuate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

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