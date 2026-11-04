Percheziții la Permise în Prefectura Sibiu: cel puțin 5 polițiști „săltați” și duși la audieri / foto

Oamenii legii anchetează posibile fapte de corupție săvârșite în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Prefecturii Sibiu. Cel puțin 5 polițiști ar fost duși la audieri.
A fost forfotă, miercuri după-amiaza, la Serviciul de Permise din cadrul Prefecturii Sibiu. Direcția Generală Anticorupție (DGA), Jandarmeria și procurorii au descins la sediul instituției.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, sunt cercetate fapte de corupție săvârșite de angajați ai Serviciului Permise. Cel puțin 5 polițiști ar fi fost săltați și duși la audieri.
În cursul serii de miercuri urmează să se decidă dacă se impune luarea unor măsuri preventive față de persoanele audiate.
Revenim cu detalii!
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